Trump publica video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

MADRID, (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este viernes en su plataforma Truth Social un video que representa al expresidente Barack Obama y a su mujer, Michelle, como una pareja de monos.

La imagen aparece brevemente en uno de los numerosos videos de corte conspiranoico que Trump suele publicar en su red social. La mayor parte del mismo está atribuido al portal ultraconservador Patriot News Outlet y habla de la manipulación de las elecciones de 2020 que Trump lleva denunciando desde entonces sin prueba alguna.

A video posted on President Trump’s Truth Social account portrays former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as apes. pic.twitter.com/B6TLnB2Vqm — Yashar Ali ?? (@yashar) February 6, 2026

Sin embargo, a los 59'', el video es interrumpido por una breve animación que muestra las caras del matrimonio Obama estampadas sobre dos simios durante un par de segundos antes de reanudar el contenido original.

La animación está atribuida al usuario de X "xerias_x", quien celebra en su cuenta la reproducción de su animación, parte de un vídeo que generó con inteligencia artificial llamado Trump: Rey de la Selva, con fecha del 24 de octubre de 2025, un crudo corto en el que los rostros de líderes políticos aparecen insertados en cuerpos de animales. Todos ellos se postran ante Trump, cuya cara aparece en el cuerpo de un león.

En su respuesta, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha restado importancia a la publicación del video y respondido que las críticas en redes no son más que una muestra de "falsa indignación".

"Esta imagen forma parte de un video de internet que describe al presidente Trump como el rey de la jungla y a los (opositores) demócratas como personajes de 'El Rey León'", manifestó Leavitt en un comunicado enviado a los medios estadounidenses.

"Por favor, pongamos fin a la falsa indignación y vamos a informar de cosas que realmente importan al público estadounidense", remachó la portavoz.