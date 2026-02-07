Cierran dos hoteles de Cayo Coco, Cuba, por falta de combustible

Humo sale de la chimenea de la central termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna en Santa Cruz del Norte, Cuba, al atardecer del martes 3 de febrero de 2026. Foto: AP Foto/Ramon Espinosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A pesar de las garantías del gobierno cubano de que se mantendrá el abastecimiento de energía a los recintos turísticos de Cuba, dos hoteles de Cayo Coco, en el norte de la isla, habrían cerrado sus puertas debido a la falta de combustible, producto del bloqueo impuesto por el gobierno estadunidense de Donald Trump a los envíos de gasolina de terceros países, principalmente de México.

Según la agencia Bloomberg, los dos hoteles cerraron porque no había combustible suficiente para transportar a los empleados, por lo que los 200 turistas alojados ahí fueron reinstalados a Sol Cayo Coco, a decenas de kilómetros de ahí.

A raíz de las nuevas medidas coercitivas lanzadas por el equipo de Trump, que forzó entre otros a Pemex a enviar combustible a Cuba, el gobierno de Miguel Díaz Canel recortó el transporte público y tomó una serie de medidas para evitar los traslados necesarios, las cuales incluyeron el cierre de universidades, pues se estima que la isla se quedaría con la mitad de la energía que necesitaba hasta ahora.

En contraste con estos recortes, que agravan los apagones y la escasez de bienes básicos que ya imperan en el país, el gobierno anunció que garantizaría el abastecimiento de energía para la industria turística, que representa una de las principales fuentes de divisas del país.

El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviaría alimentos y otros productos de ayuda humanitaria a Cuba, para aminorar los estragos que causará la escasez de gasolina en una economía ya muy frágil.