Rusia bombardeos plantas térmicas y líneas de alta tensión de Ucrania

Trabajadores limpian los daños en la central térmica de Darnytsia tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: Sergei Grits / AP

MADRID (EUROPA PRESS).- La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo denunció que el Ejército de Rusia atacó instalaciones cruciales para el mantenimiento de la red eléctrica de Ucrania, como centrales térmicas y líneas de alta tensión, lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuándo volverá a operar con normalidad.

"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", anunció la compañía ucraniana en redes sociales.

Los ataques rusos alcanzaron dos de los pilares del sistema ucraniano: las centrales térmicas de Burshtyn, en la región de Ivano-Frankivsk, y de Dobrotvir en la región de Leópolis, informó posteriormente el ministro de Energía, Denis Shmihal.

Las subestaciones y líneas de 750 kV y 330 kV, que constituyen la base de la red eléctrica de Ucrania, también fueron atacadas. Dada la situación, Ukrenergo activó una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia.

Las fuerzas rusas continúan atacando posiciones ucranianas todavía y los trabajos para restablecer el suministro comenzarán cuando "la situación de seguridad lo permita", según la compañía eléctrica ucraniana.

Asimismo, advirtieron a la población que la información publicada con anterioridad sobre cortes eléctricos ya no está vigente debido a esta interrupción de emergencia. "Siga las noticias en las páginas oficiales de las autoridades energéticas regionales de su región", concluye el mensaje.

La propia agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, constató que, tras este ataque, las centrales nucleares de Ucrania han reducido su producción de energía "después de que la reanudación de la actividad militar afectara a subestaciones eléctricas y desconectara algunas líneas eléctricas", según informó su director general, Rafael Mariano Grossi.

"El director general Grossi reitera su llamado a la moderación, ya que el deterioro de la situación de la red compromete la seguridad nuclear", avisó el OIEA.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó un "ataque masivo" con armamento de largo alcance, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y drones "contra infraestructura energética y de transportes utilizadas por las Fuerzas Armadas Ucranianas y empresas militares-industriales ucranianas" dedicadas a la fabricación de drones de ataque, así como contra instalaciones de almacenamiento y lanzamiento de estos aparatos.

"Los objetivos del ataque han sido satisfechos. Todos los objetivos designados han sido alcanzados", destacó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Más de 400 drones y 40 misiles

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que el ataque ha comprendido más de 400 drones y alrededor de 40 misiles de diversos tipos.

"Los principales objetivos fueron la red eléctrica, las centrales eléctricas y las subestaciones de distribución", indicó el mandatario. "Moscú debe ser privada de la capacidad de usar el frío como arma contra Ucrania. Esto requiere misiles para Patriot, NASAMS y otros sistemas. Cada envío nos ayuda a superar este invierno", añadió en redes sociales.

La infraestructura energética de Ucrania se encuentra gravemente dañada por los ataques rusos que se repiten de manera constante. A lo largo de esta semana, las autoridades ucranianas denunciaron nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en el este del país, dejando a muchos ciudadanos ucranianos sin suministro en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, y Cherkasi.

En represalia, las Fuerzas Armadas ucranianas informaron de un ataque contra el depósito de combustible de Balashovo, en la región rusa de Saragtov, aunque por el momento no hay información del alcance de los daños causados.

Además, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas dio cuenta de la destrucción de un centro de control de drones en Rivnepil, en la parte de la provincia de Zaporiyia bajo control ruso, y de la destrucción de una unidad de reparación en Yalta, en la región de Donetsk.

Según las Fuerzas Armadas ucranianas durante la jornada ha habido intensos combates en 80 puntos, con especial virulencia en las zonas de Pokrovski y Konstantinovski.

Avance ruso

Por otra parte, Rusia reportó la captura de la localidad de Chugunovka, en la región de Járkov, "como resultado de acciones decididas" del Grupo Militar Norte y dentro de la denominada Operación Militar Especial. La localidad se encuentra cerca de la frontera con Rusia, en el norte del frente.

Mientras, el gobernador de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Járkov, Viacheslav Gladkov, informó que cuatro personas resultaron heridas por el impacto de un proyectil. Siete vehículos y varios edificios resultaron dañados en el ataque.

"Cuatro hombres han resultado heridos en el ataque", explicó Gladkov en redes sociales. Dos de los heridos rechazaron ser hospitalizados y los demás fueron trasladados al Hospital 2 de la Ciudad de Bélgorod para ser atendidos.

Este cruce de ataques se produce mientras el teniente general ruso Vladimir Alekseyev, subdirector de la Inteligencia militar del país, recuperaba la consciencia después del intento de asesinato del viernes, cuando fue baleado por un individuo en un edificio residencial de Volokolamskoe, al noroeste de Moscú. Alekseyev fue intervenido quirúrgicamente y su vida ya no corre peligro.