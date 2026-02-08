Sanae Takaichi consolida el giro de Japón a la derecha tras aplastante victoria

TOKIO (AP) — El partido gobernante de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi aseguró una supermayoría de dos tercios en las elecciones parlamentarias, informaron medios locales que citaron resultados preliminares.

La aplastante victoria se debió, en gran parte, a la extraordinaria popularidad de la primera gobernante femenina de Japón, y le permite intentar un cambio significativo hacia la derecha en las políticas de seguridad, inmigración y otras.

En una entrevista televisada con la cadena pública NHK tras su contundente victoria, Takaichi indicó que está lista para desarrollar políticas que hagan al país fuerte y próspero.

NHK, que citó resultados de los conteos de votos, informó que el Partido Liberal Democrático de Takaichi (PLD), por sí solo, había asegurado 316 escaños para el lunes por la mañana, superando cómodamente la mayoría absoluta de 261 bancas en la cámara baja de 465 miembros, la más poderosa del Parlamento bicameral de Japón. Esto representa un récord desde la fundación del partido en 1955, y supera el récord anterior de 300 escaños que obtuvo el difunto primer ministro Yasuhiro Nakasone en 1986.

Con 36 escaños ganados por su nuevo aliado, el Partido de la Innovación de Japón, la coalición gobernante de Takaichi ha obtenido 352 bancas.

Una sonriente Takaichi colocó un gran moño rojo encima del nombre de cada ganador en un tablero en la sede del PLD, mientras los ejecutivos del partido aplaudían.

A pesar de no ser mayoría en la cámara alta, el gran salto respecto de la participación preelectoral en la cámara baja le permitiría a Takaichi avanzar en una agenda de derecha con la que se pretende impulsar la economía y las capacidades militares de Japón, a medida que aumentan las tensiones con China y ella intenta cultivar los lazos con Estados Unidos.

Takaichi dijo que intentaría obtener el apoyo de la oposición mientras impulsa firmemente sus objetivos políticos.

"Seré flexible", expresó.

Takaichi es popular, pero el PLD —que ha gobernado Japón durante la mayor parte de las últimas siete décadas— ha pasado apuros en los últimos años debido a escándalos de financiación y religiosos. Convocó a las elecciones anticipadas del domingo después de sólo tres meses en el cargo, con la esperanza de cambiar esa situación mientras su popularidad es alta.

Líder popular

La ultraconservadora Takaichi, quien en octubre asumió el cargo como la primera líder femenina de Japón, prometió "trabajar, trabajar, trabajar", y su estilo, que es visto como divertido y duro a la vez, ha resultado atractivo para sus seguidores más jóvenes, que dicen que previamente no estaban interesados en la política.

La oposición, a pesar de la formación de una nueva alianza centrista y el ascenso de la extrema derecha, estaba demasiado fragmentada para realmente representar un desafío al poder. Se prevé que la nueva alianza opositora del antiguo socio de coalición del PLD —el moderado Komeito respaldado por budistas, y el Partido Democrático Constitucional de Japón de tendencia liberal— reduzca su participación a la mitad de los 167 escaños que tenía antes de las elecciones.

En estos comicios, Takaichi apostaba a que su partido PLD, junto con su nuevo socio, el PIJ, aseguraría una mayoría.

En una publicación el domingo en su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump felicitó a Takaichi "por una victoria aplastante en la muy importante votación de hoy. Ella es una líder muy respetada y muy popular. La audaz y sabia decisión de Sanae de convocar a elecciones dio grandes frutos".

Akihito Iwatake, un oficinista de 53 años, dijo que daba la bienvenida a la gran victoria del PLD porque sentía que el partido se había vuelto demasiado liberal en los últimos años.

"Al inclinar Takaichi las cosas más hacia el lado conservador, creo que eso trajo este resultado positivo", expresó.

Las políticas de Takaichi

El líder del JIP, socio de derecha del PLD, Hirofumi Yoshimura, ha dicho que su partido servirá como un "acelerador" para el impulso de Takaichi hacia políticas conservadoras.

Recientemente, Japón ha visto a los populistas de extrema derecha ganar terreno, tales como el partido nacionalista y antiglobalista Sanseito. Las encuestas a pie de urna indicaban un gran avance para Sanseito.

La primera gran tarea para Takaichi cuando la cámara baja se reúna de nuevo a mediados de febrero es trabajar en un proyecto de ley de presupuesto, retrasado por las elecciones, para financiar medidas económicas que aborden el aumento de los costos y los salarios estancados.

Takaichi se ha comprometido a revisar las políticas de seguridad y defensa para diciembre con el fin de reforzar las capacidades militares de Japón, levantando una prohibición sobre las exportaciones de armas y alejándose aún más de los principios pacifistas de posguerra del país.

Ha estado impulsando políticas más estrictas sobre extranjeros, antiespionaje y otras medidas que resuenan entre una audiencia de extrema derecha, pero que, según los expertos, podrían socavar los derechos civiles.

Takaichi también quiere aumentar el gasto en defensa en respuesta a la presión de Trump para que Japón relaje sus restricciones presupuestarias.

Ahora tiene tiempo para trabajar en estas políticas, pues las próximas elecciones son hasta 2028.

Políticas divisivas

Aunque Takaichi indicó que desea obtener apoyo para políticas que en Japón son consideradas divisivas, en gran medida evitó hablar sobre formas de financiar el creciente gasto militar, cómo solucionar la tensión diplomática con China y otros temas.

A pesar de su giro a la derecha, se prevé que Takaichi mantenga buenas relaciones con Corea del Sur, dada la preocupación compartida por las amenazas de Corea del Norte y China. Sin embargo, a Seúl le preocuparía un intento japonés de revisar la constitución pacifista del país o de fortalecer aún más su ejército debido al pasado bélico de Japón, según Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales de la Universidad de Mujeres Ewha de Seúl.

En sus discursos de campaña, Takaichi habló con entusiasmo sobre la necesidad de que haya un gasto gubernamental preventivo para financiar "inversiones en gestión de crisis y crecimiento", como medidas para fortalecer la seguridad económica, la tecnología y otras industrias. Takaichi también intenta impulsar medidas más estrictas sobre inmigración, incluidos requisitos más estrictos para los extranjeros dueños de propiedades y un límite en el número de residentes extranjeros.

Las elecciones del domingo "subrayan una tendencia problemática en la política japonesa, en la que la supervivencia política tiene prioridad sobre los resultados de políticas sustantivas", señaló Masato Kamikubo, profesor de política de la Universidad de Ritsumeikan. "Cada vez que el gobierno intenta reformas necesarias pero impopulares... se avecinan los siguientes comicios".