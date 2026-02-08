Trump llama "perdedor" al esquiador olímpico estadunidense Hunter Hess por criticar a su país

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insultó este domingo al esquiador olímpico estadunidense Hunter Hess por criticar la situación de su país en una rueda de prensa durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

"El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos", añadió el competidor en esquí acrobático en un momento en que buena parte de la población está criticando duramente las operaciones antiinmigración que están efectuando los agentes federales, que han matado ya a dos norteamericanos en Minnesota.

En respuesta, Trump se ha desatado en su plataforma Truth Social contra el esquiador olímpico.