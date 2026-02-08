Trump presume que presidente de Honduras ganó las elecciones gracias al “apoyo fuerte” que le brindó

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió hoy que Nasry Asfura, el presidente de Honduras, ganó las elecciones gracias al “apoyo fuerte” que le envió desde Washington; el magnate insistió en que fue un “gran honor” apoyar la campaña del candidato de extrema derecha, en lo que representó una de las injerencias más claras de un presidente estadunidense en una elección en la región de América Latina y el Caribe.

Trump recibió a Asfura en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, y presumió en sus redes sociales que el nuevo mandatario de Honduras y él “compartimos muchos de los valores de América Primero” --el nombre que ha dado a su doctrina política, la cual prioriza los intereses económicos de Estados Unidos ante todo--, y que tendrán acuerdos en materia de combate a la migración y al crimen organizado.

Sin pudor, el presidente de Estados Unidos presumió que “fue un gran honor apoyar la campaña de Tito (el apodo de Asfura)”, y recalcó que “a partir del momento en que le di mi respaldo fuerte, ¡ganó las elecciones!”.

La intervención personal de Trump en las elecciones de Honduras, manchadas con graves irregularidades, fue criticada por el gobierno saliente de Xiomara Castro, que interpuso quejas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pero no recibieron apoyo de los demás gobiernos de la región.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio una declaración prudente en su conferencia matutina del pasado 16 de diciembre, a través de la cual se pronunció “en contra del injerencismo y de la intervención”.

A la intromisión directa del presidente de los Estados Unidos en un país con graves problemas de pobreza y violencia se sumó el gesto, brutal, de Trump, quien otorgó un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión en Estados Unidos por convertir a Honduras en una plataforma central del tráfico de drogas internacional durante su gestión.

La llega de Asfura al poder en Honduras ofrece al gobierno de Trump un nuevo aliado incondicional en América Latina, y forma parte de la campaña por proteger e impulsar a figuras de extrema derecha alineadas con los intereses económicos e ideológicos del presidente de Estados Unidos y su grupo cercano, como ha sido el caso en Argentina, con el apoyo al partido del presidente Javier Milei, o en Brasil, con el respaldo abierto al expresidente Jair Bolsonaro, quien está preso por el intento de golpe de Estado que dio en 2022.