Los principales aeropuertos de Cuba se han quedado sin combustible: FAA

MADRID (EUROPA PRESS).- La Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó este domingo que los aeropuertos internacionales de Cuba han agotado sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en medio del desabastecimiento que sufre la isla, más después de que se haya cortado gran parte del suministro procedente desde Venezuela tras la irrupción y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En una serie de nueve avisos para misiones aéreas (NOTAM), la FAA ha señalado que no habrá combustible Jet A1 disponible entre los martes 10 de febrero y 10 de marzo en los nueve principales aeropuertos internacionales de Cuba: los de La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo de Cuba.

El aviso ha llegado apenas tres días después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, avanzara la preparación de un paquete de medidas destinadas a enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible que sufre la isla desde que Estados Unidos impuso un bloqueo energético tras el fin de los suministros venezolanos, llegando a amenazar con aranceles a los productos de aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Si bien Estados Unidos ha enviado más de cinco millones de euros en ayuda humanitaria gestionada por la Iglesia Católica –una medida criticada por La Habana, que le ha atribuido "propósitos políticos groseramente oportunistas"–, ha insistido en el bloqueo en cuanto a hidrocarburos.

Mientras, países como China han enviado asistencia –un paquete financiero de unos 68 millones de euros y un cargamento alimentario de 60 mil toneladas de arroz en enero– y México, por su parte, ha enviado este mismo domingo dos buques de la Armada cargados con 800 toneladas de ayuda humanitaria.

A su vez, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, manifestó en las últimas semanas su deseo de negociar con Washington para enviar combustible a Cuba por motivos humanitarios, aunque su Ejecutivo no ha logrado ese objetivo hasta el momento.