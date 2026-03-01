El Papa llama a detener "la espiral de violencia" en Irán

MADRID (EUROPA PRESS) - León XIV realizó un "sentido llamamiento" a detener "la espiral de violencia" provocada por la incursión de EU e Israel en Irán. "Que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica basada en la justicia", manifestó el Papa.

Así lo espresó tras el tradicional rezo del Ángelus de este domingo en la plaza de San Pedro, donde también afirmó que "la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con las armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable".

Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes involucradas el sentido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", insistió el Pontífice.

Por otra parte, aseguró haber recibido "noticias preocupantes de enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán", por lo que ha "elevado la súplica por un regreso urgente al diálogo".

También aseguró "estar cerca" de las poblaciones del estado brasileño Minas Gerais que se han visto afectadas por inundaciones. "Rezo por las víctimas, por las familias que han perdido su hogar y por quienes están comprometidos en las operaciones de socorro", ha concluido el Papa.