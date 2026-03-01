Manifestantes intentan asaltar consulado de EU en Pakistán; hay al menos 22 muertos y 120 heridos

KARACHI, Pakistán (AP).- Violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán, y en el norte del país dejaron el domingo al menos 22 personas muertas y más de 120 heridas cuando manifestantes proiraníes intentaron asaltar el consulado estadounidense, dijeron las autoridades.

En el norte del país, los manifestantes también atacaron oficinas de la ONU y del gobierno.

La violencia se produjo después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán , donde murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. La policía y funcionarios de un hospital de Karachi informaron que al menos 50 personas resultaron heridas en los enfrentamientos, algunas de ellas en estado crítico.

El presidente Asif Ali Zardari expresó su profundo pesar por el martirio de Jamenei y transmitió sus condolencias a Irán, según su oficina. Declaró: “Pakistán se solidariza con la nación iraní en este momento de dolor y comparte su pérdida”.

Summaiya Syed Tariq, cirujana policial del principal hospital público de la ciudad, confirmó que se trasladaron seis cadáveres y varios heridos al centro. Sin embargo, indicó que el número de muertos ascendió a 10 tras el fallecimiento de cuatro personas con heridas graves.

Doce personas murieron y más de 80 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía en la región norteña de Gilgit-Baltistán, cuando miles de manifestantes chiítas indignados por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán atacaron las oficinas del Grupo de Observadores Militares de la ONU y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo el funcionario de la policía local Asghar Ali.

Un portavoz del gobierno, Shabir Mir, afirmó que todo el personal de dichas organizaciones se encontraba a salvo. Añadió que los manifestantes se enfrentaron repetidamente con la policía en varios puntos de la región, dañaron las oficinas de una organización benéfica local e incendiaron dependencias policiales. Sin embargo, indicó que las autoridades habían desplegado tropas y controlado la situación.

La Embajada de Estados Unidos en Pakistán dijo en una publicación en X que estaba monitoreando los informes de manifestaciones en curso en los Consulados Generales de Estados Unidos en Karachi y Lahore, así como los llamados a protestas adicionales en la Embajada de Estados Unidos en Islamabad y el Consulado General en Peshawar.

Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Pakistán que monitoreen las noticias locales, se mantengan atentos a su entorno, eviten las grandes multitudes y mantengan actualizado su registro de viaje con el gobierno de Estados Unidos.

Las ventanas del consulado fueron destrozadas

En Karachi, capital de la provincia sureña de Sindh y la ciudad más grande de Pakistán, el alto funcionario policial Irfan Baloch dijo que los manifestantes atacaron brevemente el perímetro del Consulado de Estados Unidos, pero luego fueron dispersados.

Desestimó los informes infundados de que alguna parte del edificio del consulado fue incendiada. Sin embargo, afirmó que los manifestantes incendiaron un puesto de policía cercano y rompieron las ventanas del consulado antes de que llegaran las fuerzas de seguridad y recuperaran el control.

Testigos afirmaron que decenas de manifestantes chiítas permanecieron reunidos a aproximadamente un kilómetro del consulado, instando a otros a unirse a ellos. Dijeron que uno de los manifestantes intentó quemar una ventana del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran y dispersaran a los manifestantes.

Llamamiento a la calma

Los enfrentamientos llevaron al ministro del Interior, Mohsin Naqvi, a emitir un llamamiento a la calma.

“Tras el martirio del Ayatolá Jamenei, todos los ciudadanos de Pakistán comparten el dolor del pueblo de Irán”, afirmó Naqvi en un comunicado.

Lo describió como “un día de luto para la Ummah musulmana y para el pueblo de Irán y Pakistán”, pero instó a la gente a no tomar la ley en sus manos y expresar sus protestas pacíficamente.

El gobierno provincial de Sindh en un comunicado también instó a los ciudadanos a expresar sus opiniones pacíficamente y advirtió contra la violencia.

Las protestas en los alrededores del Consulado de Estados Unidos en Karachi continuaron durante horas, con docenas de jóvenes chiítas, algunos cubriéndose el rostro, arrojando piedras a los agentes del orden y prometiendo llegar al consulado, donde se han desplegado cientos de policías y paramilitares.

Se refuerza la seguridad en la embajada y consulados de Estados Unidos

En Islamabad, la policía disparó gases lacrimógenos y blandió porras mientras cientos de manifestantes chiítas, indignados por el asesinato de Jamenei, intentaban marchar hacia la Embajada de Estados Unidos. Los enfrentamientos tuvieron lugar frente al Enclave Diplomático, donde se encuentra la embajada, y se había desplegado policía adicional.

Mientras tanto, en la ciudad noroccidental de Peshawar, las autoridades también utilizaron gases lacrimógenos y porras para dispersar a miles de manifestantes que intentaban acercarse al consulado estadounidense para realizar una manifestación para denunciar el asesinato del líder iraní, dijo la policía.

Los chiítas también realizaron una manifestación pacífica en Multan, una ciudad de la provincia de Punjab, coreando consignas contra Israel y Estados Unidos.

Mamoona Sherazi, quien asistió a la manifestación, declaró que protestaba por el asesinato de Jamenei. Lo describió como una figura paternal y una voz fuerte para los chiítas, y añadió que también apoyaba a los musulmanes sunitas que enfrentan la opresión. "Si Dios quiere, nunca nos doblegaremos ante Estados Unidos e Israel", afirmó.

Los chiítas también se manifestaron y se enfrentaron repetidamente con la policía cerca del Consulado de Estados Unidos en Lahore, capital de la provincia oriental de Punjab, según informó la policía. También se planearon manifestaciones contra Israel y Estados Unidos en la región norteña de Gilgit-Baltistán. Las autoridades informaron que el gobierno ha reforzado la seguridad en torno a la Embajada de Estados Unidos en la capital y en los consulados de todo el país para evitar nuevos actos de violencia.

Los chiítas representan aproximadamente el 15% de la población de Pakistán, de unos 250 millones de habitantes, y representan una de las comunidades chiítas más grandes del mundo. Han organizado con frecuencia manifestaciones contra Israel y Estados Unidos en el pasado, aunque los enfrentamientos de esta magnitud son poco frecuentes.