Miles de viajeros se quedan varados con aeropuertos de Oriente Medio cerrados tras el ataque a Irán

Pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados esperan en la terminal de salidas del aeropuerto internacional de Rafik Hariri en Beirut, Líbano, el sábado 28 de febrero de 2026, después de que las aerolíneas cancelaran vuelo debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Foto: AP

LONDRES (AP) — El ataque contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel interrumpió los vuelos en todo Oriente Medio y otros lugares, mientras países de la región cerraban su espacio aéreo y aeropuertos clave que conectan Europa, África y Occidente con Asia fueron alcanzados directamente por ataques.

Emirates Airlines suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái hasta, al menos, la tarde del domingo. El aeropuerto de Qatar estaba cerrado hasta, al menos, la mañana del lunes, según Qatar Airways. El espacio aéreo israelí también permanecía cerrado el domingo. La aerolínea israelí El Al dijo que estaba preparando un programa de recuperación para traer de vuelta a israelíes varados en el extranjero una vez que el espacio aéreo reabra.

Los viajeros quedaron varados o fueron desviados a otros aeropuertos el sábado, después de que Israel, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait y Bahrein cerraran su espacio aéreo. Tampoco hubo actividad de vuelos sobre los Emiratos Árabes Unidos, indicó el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24, después de que el gobierno anunciara un “cierre temporal y parcial” de su espacio aéreo.

Eso llevó al cierre de aeropuertos clave de conexión en Dubái, Abu Dabi y Doha, y a la cancelación de más de 1.800 vuelos por parte de las principales aerolíneas de Oriente Medio. Las tres grandes aerolíneas que operan en esos aeropuertos —Emirates, Qatar Airways y Etihad— suelen tener alrededor de 90.000 pasajeros al día que transitan por esos centros de conexión, y aún más viajeros con destino a lugares de Oriente Medio, según la firma de análisis de aviación Cirium.

El sitio de seguimiento de vuelos FlightAware enumeró cientos de vuelos cancelados adicionales en aeropuertos de Oriente Medio el domingo.

Aeropuertos alcanzados por ataques

Dos aeropuertos en los Emiratos Árabes Unidos reportaron incidentes, mientras el gobierno condenaba lo que calificó de “un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes” el sábado.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Dubái —el más grande de los Emiratos Árabes Unidos y uno de los más transitados del mundo— informaron que cuatro personas resultaron heridas, mientras que el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi, señaló que una persona murió y otras siete resultaron heridas en un ataque con dron. También se reportaron ataques en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Aunque Irán no se atribuyó públicamente la responsabilidad, el alcance de los ataques de represalia que las naciones del Golfo atribuyeron a Irán se extendió más allá de las bases estadounidenses que previamente había dicho que atacaría.

Es probable que los retrasos y cancelaciones de vuelos continúen

“Para los viajeros, no hay manera de endulzar esto”, manifestó Henry Harteveldt, analista de la industria aérea y presidente de Atmosphere Research Group. “Deberían prepararse para retrasos o cancelaciones durante los próximos días, a medida que estos ataques evolucionen y, con suerte, terminen”.

Las aerolíneas que cruzan Oriente Medio tendrán que desviar los vuelos para rodear el conflicto, y muchos vuelos se dirigirán hacia el sur sobre Arabia Saudí. Eso añadirá horas a esos trayectos y consumirá combustible adicional, lo que incrementará los costos que las aerolíneas tendrán que absorber. Por ello, los precios de los pasajes podrían empezar a subir rápidamente si el conflicto se prolonga.

Los vuelos adicionales también presionarán a los controladores de tráfico aéreo en Arabia Saudí, que podrían tener que ralentizar el tráfico para asegurarse de poder gestionarlo con seguridad. Y los países que cerraron su espacio aéreo dejarán de percibir las tarifas de sobrevuelo que pagan las aerolíneas por cruzar por encima.

Pero Mike McCormick, quien solía supervisar el control de tráfico aéreo para la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) antes de retirarse y ahora es profesor en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, dijo que durante los próximos días estos países podrían reabrir partes de su espacio aéreo una vez que las autoridades estadounidenses e israelíes compartan con las aerolíneas dónde están operando los vuelos militares y cuán capaz sigue siendo Irán de disparar misiles.

“Esos países entonces podrán revisar la situación y decir, está bien, podemos reabrir esta parte de nuestro espacio pero mantendremos esta parte de nuestro espacio aéreo cerrada”, dijo McCormick. “Así que creo que lo que veremos en las próximas 24 a 36 horas es cómo evoluciona el uso del espacio aéreo a medida que la actividad cinética se define mejor y a medida que la capacidad de Irán de realmente disparar misiles y crear riesgo adicional se reduce debido a los ataques”.

Pero no está claro cuánto tiempo durará la interrupción de las operaciones de vuelo. Como referencia, el ataque israelí y estadounidense contra Irán en junio de 2025 duró 12 días.

Revise el estado de su vuelo antes de viajar

La situación cambiaba rápidamente y las aerolíneas instaron a los pasajeros a revisar el estado de su vuelo en internet antes de dirigirse al aeropuerto.

Las repercusiones se sintieron mucho más allá de Oriente Medio —por ejemplo, las autoridades aeroportuarias en la isla turística de Bali, en Indonesia, dijeron que más de 1.600 turistas quedaron varados en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai el domingo después de que cinco vuelos a Oriente Medio fueran cancelados o pospuestos.

Algunas aerolíneas emitieron exenciones para los viajeros afectados que les permitirán reprogramar sus planes de vuelo sin pagar cargos adicionales ni tarifas más altas.

Jonathan Escott y su pareja habían llegado al aeropuerto de Newcastle, Inglaterra, el sábado, solo para enterarse de que su vuelo directo a Dubái en la aerolínea Emirates había sido cancelado, dejando a todos los pasajeros del vuelo varados allí.

Escott se fue de regreso al lugar donde se alojaba con su familia, a aproximadamente una hora del aeropuerto, pero no tiene idea de cuándo podrá viajar.

“Nadie lo sabe”, dijo Escott. “Nadie sabe realmente qué está pasando con el conflicto, en realidad. Ni Emirates; Emirates no tiene ni idea. Nadie tiene ni idea”.

Harteveldt dijo que los viajeros deberían anticipar que habrá muchas interrupciones.

“Para ser sinceros, si no han salido de casa, lo más probable es que no vayan a salir si se supone que deben viajar a o a través de estos destinos durante al menos varios días, si no es que más”, dijo. “Y si están regresando a casa, tendrán que ser muy creativos sobre cómo llegar a casa”.