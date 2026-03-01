Mueren tres soldados de EU y otros cinco resultan heridos de gravedad en ataques a Irán

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln. Foto: Marina de Estados Unidos via AP

WASHINGTON (AP) — Tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron heridos gravemente heridos durante los ataques de Estados Unidos contra Irán, informó el ejército el domingo, lo que marca las primeras bajas estadounidenses en una fuerte ofensiva que el presidente Donald Trump advirtió podría provocar más pérdidas en las próximas semanas.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, anunció las muertes en una publicación en X, pero no indicó cuándo ni dónde ocurrieron al tiempo que la República Islámica toma represalias por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Señaló que "varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales" y que iban a regresar al servicio.

"Oramos por la recuperación total de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos", dijo Trump en un video publicado en su plataforma Truth Social el domingo por la tarde. "Y, lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas. Probablemente habrá más, pero haremos todo lo posible para que no sea el caso".

En el video, de aproximadamente seis minutos, Trump calificó a los fallecidos como "verdaderos patriotas estadounidenses que han hecho el máximo sacrificio por nuestra nación, incluso cuando continuamos la misión justa por la que dieron sus vidas". Agregó que Estados Unidos vengará sus muertes.

Trump dijo anteriormente al Daily Mail en una entrevista telefónica el domingo que los soldados estadounidenses que murieron eran "grandes personas".

"Ya saben, esperamos que eso ocurra, lamentablemente", dijo Trump al periódico. "Podría ocurrir de forma continua —podría ocurrir de nuevo".

También dijo al Daily Mail que cree que el conflicto podría durar "unas cuatro semanas". Había advertido previamente que soldados estadounidenses podrían morir o resultar heridos en la operación.

"Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse, y podemos tener bajas", declaró el mandatario en un mensaje en video difundido a primera hora del sábado. "Eso a menudo ocurre en la guerra. Pero no estamos haciendo esto para el ahora. Lo estamos haciendo por el futuro".

El Comando Central describió la situación como "cambiante" y afirmó que no difundirá las identidades de los caídos hasta 24 horas después que se notifique a sus familias.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros dirigentes, los contraataques de Irán han impactado bases de Estados Unidos en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

El ejército de Estados Unidos también negó las afirmaciones iraníes de que el portaaviones USS Abraham Lincoln fue alcanzado con misiles balísticos, al señalar en X que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron".

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de Irán, ha amenazado con lanzar su "operación ofensiva más intensa" de la historia, dirigida contra instalaciones militares israelíes y estadounidenses.

Antes de los ataques, Trump había concentrado la mayor presencia militar en Oriente Medio en décadas. La llegada del Lincoln y de tres destructores acompañantes con misiles guiados a finales de enero reforzó la cantidad de buques de guerra en la región.

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y cuatro destructores acompañantes fueron enviados después desde el mar Caribe para dirigirse a Oriente Medio.

El Ford formó parte de la incursión que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro, quien fue llevado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. La operación de enero no cobró vidas estadounidenses, pero dejó a siete militares con heridas de bala y lesiones relacionadas con metralla.

Uno de los heridos recibió la Medalla de Honor durante el discurso del Estado de la Unión de Trump la semana pasada. Trump dijo que el suboficial Eric Slover pilotó el helicóptero CH-47 Chinook de vanguardia que descendió sobre la "fortaleza militar fuertemente protegida" donde se alojaba Maduro.

Trump ha lanzado varias operaciones militares durante su segundo mandato, incluidos ataques contra miembros del grupo Estado Islámico en Siria en represalia por una emboscada que mató a dos soldados norteamericanos y a un intérprete civil estadounidense en diciembre.

Estados Unidos también ha atacado a fuerzas del EI en Nigeria, después de que Trump acusara al gobierno del país de África occidental de no frenar los ataques contra cristianos.