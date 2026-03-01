Nancy Guthrie desaparecida: qué se sabe a 28 días del presunto secuestro en Arizona

Autoridades federales y estatales mantienen activa la búsqueda de Nancy Guthrie a casi un mes de su desaparición.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Han pasado 28 días desde que Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida de su casa en las afueras de Tucson, Arizona. Las autoridades continúan sin localizarla ni identificar a un sospechoso confirmado, mientras mantienen abierta una investigación que incluye análisis forense, revisión de imágenes y procesamiento de evidencia digital.

Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero de 2026 luego de que familiares alertaran sobre su ausencia. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) indicaron que investigan el caso como un posible secuestro. Entre los elementos analizados se encuentran rastros de sangre localizados en la entrada de la vivienda y fallas en el sistema de grabación del timbre de la puerta.

La familia anunció una recompensa de 1 millón de dólares por información que conduzca a su recuperación. El FBI ofrece 100,000 dólares adicionales por datos que ayuden a esclarecer el caso. Savannah Guthrie difundió un mensaje público en el que pidió que cualquier persona con información se comunique con las autoridades.

Claves del caso Nancy Guthrie: datos que definen la investigación a 28 días

Último registro visual: Cámaras de seguridad captaron a un hombre con el rostro cubierto manipulando el timbre de la vivienda la madrugada del 1 de febrero de 2026.

Línea principal de investigación: Autoridades estatales y federales tratan el caso como un posible secuestro ocurrido en el domicilio o en sus inmediaciones.

Recompensa vigente: La familia ofrece 1 millón de dólares y el FBI 100,000 dólares por información verificable.

Análisis en curso: Equipos especializados examinan evidencia física y registros digitales obtenidos tras el reporte.

Participación civil: Un colectivo mexicano especializado en búsqueda de personas desaparecidas viajó a la región para apoyar con difusión del caso.

Llamado oficial: Las agencias mantienen habilitadas líneas directas para recibir pistas que puedan aportar datos comprobables.

Apoyo comunitario y respuesta de voluntarios

El caso ha generado atención pública dentro y fuera de Estados Unidos. Entre los grupos que se movilizaron se encuentra el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, organización civil fundada en 2019 e integrada por familiares de personas desaparecidas en México.

El grupo viajó a la región fronteriza para distribuir información del caso y expresar disposición para colaborar en labores de búsqueda. Las autoridades locales señalaron que cualquier búsqueda formal debe realizarse bajo coordinación oficial para preservar evidencia y evitar interferencias en la investigación.

Video difundido del presunto secuestrador

El FBI divulgó imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se observa a un hombre con el rostro cubierto frente a la casa de Guthrie durante la madrugada de su desaparición. Las autoridades informaron que el individuo manipuló el timbre y que aparentemente portaba una mochila oscura.

Investigadores aclararon que las imágenes no contienen marcas de tiempo visibles y que el análisis técnico continúa para establecer una cronología precisa. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del individuo ni se ha anunciado una detención relacionada directamente con el caso.

Investigación activa y siguientes pasos

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima indicó que revisa grabaciones adicionales, entrevistas a testigos y evidencia forense recolectada en la vivienda y sus alrededores. El FBI activó equipos especializados en análisis de datos telefónicos y geolocalización para rastrear posibles movimientos relacionados con la madrugada del 1 de febrero.