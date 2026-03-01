Partidarios de Bolsonaro se manifiestan en todo Brasil contra Lula. Foto: AP

RÍO DE JANEIRO (AP).- Miles de partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se manifestaron este día en ciudades de toda la nación sudamericana, mientras los organizadores esperaban generar impulso para una victoria de la derecha en las próximas elecciones presidenciales.

Manifestantes vestidos de amarillo y verde –los colores de la bandera nacional– salieron a las calles de Sao Paulo, Río de Janeiro y la capital Brasilia para expresar su oposición al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien enfrenta una difícil candidatura para la reelección en octubre.

“Este año será decisivo para todos los brasileños”, dijo en Instagram Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, elegido por su padre para oponerse a Lula, antes de la manifestación. “Estamos a un paso de rescatar a nuestro Brasil”.

Flávio ha buscado unir a la derecha en torno a su candidatura contra Lula, quien ha dicho que se presentará para un cuarto mandato no consecutivo.

Bolsonaro se encuentra en prisión, donde cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, a pesar de su derrota electoral de 2022 ante Lula. Muchos partidarios de Bolsonaro creen que el asediado líder de extrema derecha es víctima de persecución política.

“Creemos que 2026 será el año decisivo. Tenemos un proyecto liderado por el presidente Bolsonaro, que le fue encomendado a Flávio Bolsonaro”, declaró Douglas Ruas dos Santos, diputado estatal, en la protesta en Río.

Encuestas recientes muestran que Flávio Bolsonaro y Lula estarían prácticamente empatados en una hipotética segunda vuelta.

Unas 20 mil personas asistieron a la protesta en São Paulo y casi 5 mil en Río, según estudios estimativos de la Universidad de São Paulo y la organización sin fines de lucro More in Common. El margen de error es del 12 %.

En São Paulo, abundaban carteles con el mensaje "Liberen a Bolsonaro" en la principal arteria de la ciudad, la Avenida Paulista. Enormes figuras inflables representaban a Lula con uniforme de preso y a Bolsonaro con la banda presidencial. Algunos ondeaban banderas estadounidenses.

En su discurso ante la multitud, Flávio criticó a la Corte Suprema, a la que acusó de “destruir la democracia”. Un panel de jueces de la Corte Suprema condenó a Bolsonaro en septiembre pasado.

“El pueblo brasileño tendrá la oportunidad de elegir candidatos comprometidos con la restauración de nuestra democracia”, afirmó.

Igor Jardim, un militar de 45 años que estuvo en la protesta en Copacabana, Río, dijo que Brasil necesitaba “despertar”, una referencia al lema de las marchas del domingo, “Despierta Brasil”.

Jardim dijo que apoya la candidatura de Flávio. "Tiene buenas propuestas, una motivación que considero adecuada para esto, y es nuestra esperanza".