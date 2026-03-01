Tiroteo en bar de Texas deja 3 muertos y 14 heridos; FBI investiga posible terrorismo

Policías investigan el tiroteo en el bar Buford’s en Austin, Texas, el 1 de marzo del 2026. Foto: AP

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Un hombre abrió fuego afuera de un bar en un distrito de entretenimiento en la capital de Texas, Austin, matando a dos personas a primera hora del domingo y el FBI dijo que el hecho está siendo investigado como un posible acto de terrorismo.

El tiroteo dejó a otras 14 personas heridas, incluidas tres que resultaron gravemente heridas antes de que los agentes mataran al tirador, informó la policía.

El sospechoso, cuyo nombre no fue revelado de inmediato, pasó en su SUV varias veces frente al bar antes de detenerse y disparar una pistola por la ventanilla de su SUV contra personas en un patio y frente al bar, indicó la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis.

Luego el hombre armado estacionó el vehículo, se bajó con un rifle y comenzó a disparar a las personas que caminaban por la zona antes de que los agentes que corrieron hacia la intersección le dispararan, dijo Davis.

El FBI está investigando si se trató de un acto de terrorismo debido a “indicios” hallados en el hombre armado y en su vehículo, reveló Alex Doran, agente especial interino de la oficina del FBI en San Antonio.

“Todavía es demasiado pronto para hacer una determinación sobre eso”, señaló Doran.

El tiroteo ocurrió afuera de Buford’ s Backyard Beer Garden poco antes de las 2 de la mañana a lo largo de la Sixth Street, un destino de vida nocturna lleno de bares y clubes de música y a sólo unas pocas millas de la Universidad de Texas.

El jefe de Servicios Médicos de Emergencia, Robert Luckritz, señaló que tres personas fueron halladas muertas en el lugar y que 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. El tirador estaba entre los muertos.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas.

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó Watson.

Otro tiroteo a primera hora del domingo en un club nocturno y recinto de conciertos en Cincinnati dejó nueve personas heridas, informó la policía en Ohio.

Las nueve tenían heridas de bala, pero ninguna ponía en peligro la vida, apuntó Adam Hennie, el jefe de policía interino de la ciudad.