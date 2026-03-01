Trump asegura que EU ha "destruido y hundido" nueve buques de Irán

Aviones de combate sobre el portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln'. Foto: europa press

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró este domingo que las fuerzas norteamericanas han "destruido y hundido" nueve buques de guerra de la Armada iraní.

Asimismo anunció que han "destruido" su "Cuartel General Naval". "¡Aparte de eso, su Armada lo está haciendo muy bien!", ironizó Trump.

Previamente, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadunidenses (CENTCOM) había informado de un ataque contra una corbeta iraní en Chah Bahar, en el extremo sur de la costa iraní del golfo de Omán.

"Una corbeta iraní clase Jamaran ha sido atacada por fuerzas estadounidenses al inicio de la Operación Furia Épica", explicó el CENTCOM. El buque "se está hundiendo en el fondo del golfo de Omán en el muelle de Chah Bahar". "Abandonen el barco", remarcó el CENTCOM.