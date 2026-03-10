Broma estudiantil termina en tragedia: profesor muere atropellado por alumno

La muerte del profesor Jason Hughes ocurrió durante una broma estudiantil que terminó en accidente. Autoridades investigan el caso.. Foto: gofundme

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un profesor de secundaria murió en Gainesville, Georgia, después de que una broma realizada por varios estudiantes frente a su vivienda derivara en un accidente vehicular, informaron autoridades del condado de Hall.

La víctima fue identificada como Jason Hughes, de 40 años, maestro de matemáticas en North Hall High School. El incidente ocurrió la noche del 6 de marzo de 2026, cuando cinco jóvenes acudieron a su domicilio para realizar una broma conocida como “TP”, que consiste en lanzar rollos de papel higiénico sobre árboles y jardines de una vivienda.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hall, los estudiantes llegaron en dos vehículos y comenzaron a cubrir con papel higiénico los árboles del jardín del profesor. En ese momento Hughes salió de su casa y los adolescentes intentaron abandonar el lugar.

Durante la maniobra para retirarse, el profesor tropezó y cayó sobre la calle. En ese instante fue atropellado por una camioneta conducida por uno de los estudiantes, identificado como Jayden Ryan Wallace, de 18 años.

Paramédicos trasladaron al docente a un hospital cercano, donde murió debido a la gravedad de las lesiones, según informaron autoridades locales.

Estudiante enfrenta cargos por homicidio vehicular

La Oficina del Sheriff informó que Wallace fue arrestado y enfrenta un cargo de homicidio vehicular en primer grado y conducción temeraria en relación con la muerte del profesor.

Los otros cuatro jóvenes involucrados también fueron detenidos y acusados de allanamiento de morada y arrojar basura en propiedad privada, delitos considerados menores en el estado de Georgia.

Las autoridades indicaron que el grupo se encontraba realizando la broma como parte de una práctica entre estudiantes durante la temporada de graduación.

Según el reporte del sheriff, después del accidente los adolescentes detuvieron los vehículos e intentaron auxiliar al profesor mientras llegaban los servicios de emergencia.

El caso continúa bajo investigación y la decisión final sobre los cargos corresponde a la fiscalía del condado de Hall.

Familia y comunidad impulsan colecta en GoFundMe tras la muerte del profesor

Tras la muerte de Jason Hughes, familiares y miembros de la comunidad escolar iniciaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe con el objetivo de apoyar a su esposa y a sus dos hijos.

La colecta fue organizada por personas cercanas a la familia y busca cubrir gastos relacionados con el funeral y brindar apoyo financiero a la familia del profesor tras el incidente.

La campaña se difundió entre estudiantes, exalumnos y residentes de la comunidad de Gainesville, quienes comenzaron a realizar aportaciones y compartir el enlace en redes sociales.

En la descripción de la colecta, los organizadores señalaron que Hughes trabajaba como docente de matemáticas y participaba en actividades académicas y deportivas dentro de la escuela.

La recaudación continúa activa mientras la comunidad escolar mantiene mensajes de apoyo dirigidos a la familia.

Familia del profesor pide retirar los cargos contra los estudiantes

Tras el incidente, la familia del profesor solicitó a las autoridades considerar retirar los cargos contra los jóvenes involucrados.

En un mensaje difundido a medios, familiares de Hughes pidieron oraciones para su familia y también para los estudiantes implicados en el accidente.

“Pedimos que continúen orando por nuestra familia y también por los estudiantes involucrados en el accidente y sus familias”, señalaron en un comunicado difundido a medios estadounidenses.

La esposa del docente, Laura Hughes, quien también trabaja como profesora, afirmó que su esposo mantenía una relación cercana con sus alumnos y que no habría querido que el incidente afectara el futuro de los jóvenes involucrados.

Comunidad escolar recuerda al profesor

Jason Hughes trabajaba como profesor de matemáticas en North Hall High School y también participaba en actividades deportivas y académicas dentro del plantel.

El distrito escolar del condado de Hall emitió un mensaje tras el incidente en el que expresó condolencias a la familia del docente y a la comunidad educativa.

Tras conocerse la noticia, estudiantes y profesores colocaron flores y mensajes en una cerca frente a la escuela en memoria del maestro.

La muerte del profesor ocurrió pocos días después de que el distrito escolar advirtiera a los estudiantes sobre bromas que podían generar riesgos o daños durante la temporada de celebraciones escolares, según reportes de medios estadounidenses.

Hughes era padre de dos niños y llevaba varios años dedicado a la enseñanza en Georgia, donde participaba en actividades académicas y deportivas con estudiantes del plantel.

Las autoridades continúan revisando las circunstancias del accidente mientras la comunidad escolar realiza actos de homenaje al profesor.