Guerra de Trump contra Irán no es una misión sin fin: Hegseth, jefe del Pentágono

Hombre camina frente a un edificio destruido que alojaba una rama de Al-Qard Al-Hassan, institución financiera no bancaria dirigida por Hezbollah, atacada por aviones israelíes en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano. Foto: AP

WASHINGTON (apro).– La guerra contra Irán no es una misión sin fin, aseguró Pete Hegseth, el Secretario de Guerra del gabinete del presidente Donald Trump, acotando que las fuerzas armadas de Estados Unidos están cumpliendo con eficiencia los objetivos del conflicto.

“No estamos en 2003, este no es un conflicto para reconstruir naciones… estamos atacando con una eficiencia brutal”, indicó Hegseth en conferencia de prensa en el Pentágono junto con el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas.

La referencia de Hegseth respecto al 2003 tiene que ver con la Guerra del Golfo que en ese año lanzó Estados Unidos contra Irak, bajo la cual Washington tras cumplir la misión bélica salió de la nación devastada y dejando a la nación iraquí en medio de una guerra civil.

El general Caine informó que las fuerzas armadas siguen destruyendo las capacidades de Irán para defenderse por medio del uso de baterías balísticas usando misiles como los Tomahawk, con los que afirmó que básicamente se ha destruido en su totalidad a la Armada iraní.

Durante la conferencia de prensa en el Pentágono, al Secretario de Guerra se le cuestionó sobre sus declaraciones de la semana pasada respecto a que el conflicto en Irán podría tener una duración de por lo menos 8 semanas.

“Estamos en una posición muy fuerte (en la guerra), solamente el presidente puede determinar el fin de los objetivos, no es una guerra sin fin ni retroactiva, pero es el presidente el que decide cuándo se alcanzan las metas para indicar cuándo concluirá el conflicto”, respondió Hegseth.

La actualización del conflicto con Irán que ofrecieron el Secretario de Guerra y el general Caine ocurrió unas horas después de que el presidente Trump amenazara con atacar con toda la fuerza bélica al país persa hasta que quede incapacitado para construirse como nación.

Preocupado por las repercusiones económicas en Estados Unidos de la guerra contra Irán que lanzó junto con Israel, Trump dijo este lunes que no permitirá que los iranís y sus aliados sigan bloqueando el flujo de cargamento de petróleo por el Estrecho de Ormuz.

“Si Irán hace algo para detener el flujo del petróleo por el Estrecho de Ormuz, serán atacados por Estados Unidos 20 veces más fuerte de lo que ya han sido golpeados”, escribió Trump en su cuenta cibernética de la plataforma Truth Social.

“Adicionalmente, actuaremos contra objetivos fácilmente destruibles que virtualmente imposibilitarán a Irán volverse a reconstruir como nación, muerte, fuego y furia reinará sobre ellos, pero espero y rezo que no ocurra”, enfatizó Trump.

El mandatario aseguró que al facilitar el flujo del petróleo por el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos le hace un obsequio a China y a las demás naciones que se benefician del pasaje comercial por la angostura marítima ubicada entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico.

Debido al alza en el costo del petróleo en el mercado internacional por la guerra de Estados Unidos contra Irán, el barril de crudo llegó al precio de 120 dólares por unidad mientras que en las bombas de las gasolineras estadunidenses el galón de gasolina está por llegar a 4 dólares.

En la sala de prensa del Pentágono, el Secretario de Guerra del gabinete de Trump reiteró que solamente el titular del poder ejecutivo de su país determinará el tiempo que dure la guerra contra Irán con base en el cumplimiento de los objetivos establecidos.