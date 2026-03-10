Hackers vinculados a Rusia intentan acceder a correos de funcionarios y periodistas

Servicios de inteligencia neerlandeses detectaron ataques de ingeniería social que buscan obtener códigos de verificación para ingresar a cuentas de mensajería.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las agencias de inteligencia de Países Bajos alertaron sobre una campaña internacional de ciberataques que busca acceder a cuentas de mensajería utilizadas por funcionarios públicos, militares y periodistas. Las autoridades señalaron que las operaciones están vinculadas con hackers respaldados por el Estado ruso.

La advertencia fue emitida por el Servicio General de Inteligencia y Seguridad de Países Bajos (AIVD) y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar (MIVD), que informaron sobre intentos de acceso a cuentas de aplicaciones de mensajería como Signal y WhatsApp utilizadas por personas que trabajan en gobiernos, organizaciones y medios de comunicación.

Según reportó Reuters el 9 de marzo de 2026, las agencias neerlandesas detectaron una campaña global en la que los atacantes buscan obtener códigos de verificación y contraseñas para ingresar a cuentas privadas y a conversaciones de grupo.

Inteligencia de Países Bajos detecta campaña global contra cuentas de mensajería

Las autoridades indicaron que los hackers contactan a los usuarios a través de chats y utilizan técnicas de ingeniería social para persuadirlos de compartir códigos de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por los servicios de inteligencia, los atacantes se hacen pasar por sistemas de soporte técnico de plataformas de mensajería para convencer a los usuarios de entregar los códigos de verificación necesarios para acceder a sus cuentas.

Una vez que obtienen esos códigos, los hackers pueden ingresar a conversaciones privadas y grupos de mensajería, donde se comparte información relacionada con actividades gubernamentales, trabajo periodístico o asuntos internacionales.

Las agencias neerlandesas señalaron que este tipo de aplicaciones es utilizado con frecuencia por funcionarios públicos y periodistas para intercambiar información, lo que las convierte en un objetivo para operaciones de espionaje digital.

Hackers buscan obtener información sensible de gobiernos y periodistas

Los servicios de inteligencia indicaron que la campaña ha tenido como objetivo a funcionarios gubernamentales, personal militar y periodistas en diferentes países.

Las autoridades también informaron que entre los posibles afectados hay empleados del gobierno de Países Bajos.

En el comunicado citado por Reuters, las agencias señalaron que “los hackers rusos probablemente han obtenido acceso a información sensible”.

Los atacantes utilizan distintos métodos para comprometer las cuentas. Uno de ellos consiste en hacerse pasar por un chatbot de soporte de Signal para solicitar códigos de verificación a los usuarios.

Otra técnica consiste en utilizar la función de dispositivos vinculados de la aplicación, que permite conectar un nuevo dispositivo a una cuenta existente y acceder a los mensajes.

Las autoridades indicaron que señales como contactos duplicados o números que aparecen como “cuenta eliminada” en la lista de contactos pueden indicar que una cuenta fue comprometida.

Autoridades recomiendan reforzar la seguridad en aplicaciones de mensajería

Tras detectar la campaña de ciberataques, los servicios de inteligencia neerlandeses emitieron recomendaciones dirigidas a funcionarios públicos, periodistas y organizaciones que utilizan aplicaciones de mensajería para sus comunicaciones.

Entre las medidas señaladas se incluye no compartir códigos de verificación enviados por las plataformas, revisar los dispositivos vinculados a las cuentas y reportar actividades sospechosas.

El director del servicio de inteligencia militar neerlandés, el vicealmirante Peter Reesink, indicó que, aunque aplicaciones como Signal y WhatsApp cuentan con cifrado de extremo a extremo, no deben utilizarse para transmitir información clasificada o sensible.

En respuesta a consultas de Reuters, WhatsApp señaló que los usuarios nunca deben compartir su código de verificación de seis dígitos y que la empresa continúa desarrollando mecanismos para proteger a los usuarios frente a amenazas digitales.