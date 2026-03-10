Irán ataca a Israel y países del Golfo mientras trata de aumentar la presión sobre EU

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano, el lunes 9 de marzo de 2026. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán lanzó nuevos ataques el martes contra Israel y países árabes del golfo Pérsico y mantuvo la presión sobre Oriente Medio en una guerra iniciada por Israel y Estados Unidos que ha tenido impacto dentro y fuera de la región, disparado los precios del petróleo y remecido las economías mundiales.

Las sirenas de misiles entrantes sonaron de madrugada en el futurista centro de negocios de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y en Bahrein, donde las autoridades dijeron que un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en la capital, matando a una mujer de 29 años e hiriendo a otras ocho personas. Arabia Saudita dijo que ha destruido dos drones sobre su región petrolera oriental y en Kuwait la Guardia Nacional indicó que derribó seis drones.

Las sirenas sonaron en Jerusalén más tarde en la mañana y se oían sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar el fuego entrante, no mucho después de que el ejército dijera que había detectado un lanzamiento de misiles iraníes.

“Definitivamente no estamos buscando un alto el fuego”, escribió desafiante en X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf. “Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán”.

Otro alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, pareció amenazar al propio presidente estadounidense Donald Trump, escribiendo en X que "Irán no teme tus amenazas vacías. Incluso aquellos más grandes que tú no pudieron eliminar a Irán. Ten cuidado de que no seas tú el eliminado". En el pasado, Irán ha sido acusado de planear intentos de matar a Trump.

Testigos en Teherán dijeron haber oído varias explosiones por la tarde mientras Israel iniciaba una nueva oleada de ataques aéreos.

Ataques destinados a presionar a Estados Unidos

Además de disparar misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región, Irán también ha golpeado la infraestructura energética y el tráfico a través del estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para el comercio de petróleo, lo que ha hecho que los precios del crudo se disparen. Los ataques parecen destinados a generar suficientes penurias en la economía mundial como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

El crudo Brent, el estándar internacional, se disparó a casi 120 dólares el lunes antes de retroceder, pero aún rondaba los 90 dólares por barril el martes, casi 24% más alto que cuando comenzó la guerra el 28 de febrero.

El presidente estadounidense Donald Trump, quien previamente ha dicho que la guerra podría durar un mes o más, trató de restar importancia el martes a los crecientes temores de que pudiera durar aún más, diciendo que iba a ser una “breve excursión”.

Aun así, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió que los ataques contra Irán continuarían.

“Nuestro objetivo es lograr que el pueblo iraní se sacuda el yugo de la tiranía, (pero) en última instancia depende de ellos”, dijo Netanyahu durante una reunión con líderes del sistema hospitalario y de salud de Israel. “No hay duda de que con las acciones tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos”.

El petróleo se redirige para evitar el estrecho de Ormuz

Irán prácticamente ha impedido que los buques petroleros utilicen el estrecho de Ormuz, la ruta marítima entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán —la puerta de entrada al océano Índico— por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Los ataques a buques mercantes cerca del estrecho han provocado la muerte de al menos siete marinos, según la Organización Marítima Internacional.

Un buque de grano probablemente fue atacado en el golfo Pérsico el martes frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, y el capitán informó de una salpicadura y un fuerte estruendo cerca, según un centro de monitoreo dirigido por el ejército británico.

En una publicación en redes sociales, Trump pareció no reconocer eso, diciendo: “Si Irán hace algo que detiene el flujo de petróleo dentro del estrecho de Ormuz, serán golpeados por los Estados Unidos de América veinte veces más fuerte de lo que han sido golpeados hasta ahora”.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán redobló la apuesta, diciendo en un comunicado que “no permitirá la exportación de ni un solo litro de petróleo de la región hacia el bando hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Mientras tanto, Amin Nasser, el presidente y director general de la gigante petrolera saudí Aramco, dijo que los buques petroleros estaban siendo redirigidos para evitar el estrecho de Ormuz y que su oleoducto este-oeste alcanzaría su capacidad total de 7 millones de barriles al día, que llegarán al puerto del mar Rojo de Yanbu esta semana.

“La situación en el estrecho de Ormuz está bloqueando volúmenes considerables de petróleo de toda la región”, dijo, y agregó que un suministro más ajustado probablemente impulsaría aún más el precio por barril a nivel mundial, lo que se traduciría en mayores costos para la gasolina y el combustible de aviación.

“Si esto dura mucho tiempo, eso tendrá un impacto serio en la economía mundial”, dijo Nasser.

Jugadoras de fútbol iraníes obtienen asilo en Australia

Cinco integrantes del equipo femenino de fútbol de Irán que estaban en Australia para un torneo cuando comenzó la guerra de Irán recibieron asilo, dijo a reporteros en Brisbane el ministro de Asuntos Internos, Tony Burke.

El equipo atrae una amplia cobertura noticiosa en Australia cuando las jugadoras no cantaron el himno iraní antes de su primer partido. Las 26 jugadoras habían llegado para la Copa Asiática Femenina el mes pasado, antes de que comenzara la guerra. Quedaron eliminados el fin de semana, lo que aumentó la posibilidad de tener que regresar a casa, a un país bajo ataque.

Burke, quien publicó fotos en redes sociales de las mujeres sonriendo y aplaudiendo mientras firmaba documentos, dijo que a todas las jugadoras del plantel se les había ofrecido asilo.

No estaba claro si o cuándo las otras 21 jugadoras regresarían a Irán.

Cinco muertos en un ataque a milicia vinculada a Irán en Irak

A medida que el conflicto se ha extendido por la región, Israel ha lanzado múltiples ataques contra el grupo político y militar Hezbollah en el Líbano, que respondieron disparando misiles hacia Israel.

Milicias proiraníes en Irak también han lanzado ataques contra bases de Estados Unidos en el país desde el comienzo del conflicto.

Temprano el martes, una de esas milicias, la 40ª Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular en la ciudad de Kirkuk, fue alcanzada por un ataque aéreo que mató al menos a cinco milicianos e hirió a otros cuatro, según funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los reporteros.

No estaba claro de inmediato quién estaba detrás de los ataques.

Mientras tanto, el ejército israelí reiteró un aviso para que todos los residentes del sur de Líbano evacúen sus hogares, diciendo que planea “operar con fuerza” allí contra Hezbollah.

Desde que comenzó la guerra, al menos 1.230 personas han muerto en Irán, al menos 397 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios.

En total han muerto siete miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.