Legisladores de Paraguay aprueban acuerdo de defensa que permite mayor presencia militar de EU

ASUNCIÓN, Paraguay (AP).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este día un acuerdo de defensa que permite la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense dentro de sus fronteras, considerado ampliamente como una victoria para el gobierno de Trump , que ha buscado fortalecer su presencia en América Latina.

El Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) fue aprobado por una amplia mayoría de legisladores y ahora espera la firma del presidente Santiago Peña Nieto para entrar en vigor. Se espera que Peña Nieto, uno de los aliados más cercanos de Trump en la región, firme el acuerdo en los próximos días.

El acuerdo se aprobó con 53 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones de un total de 80 legisladores. Quince no estuvieron presentes en la votación.

Firmado por ambos países en Washington en diciembre, el acuerdo establece un marco legal para la presencia de las fuerzas de seguridad estadounidenses en Paraguay con fines de entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria. También autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en el país.

El tratado, elogiado como “histórico” tanto por el Departamento de Estado de Estados Unidos como por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, fue aprobado por el Senado paraguayo la semana pasada, donde el debate estuvo más polarizado debido a las preocupaciones sobre posibles violaciones a la soberanía.

Algunos legisladores se opusieron al acuerdo, citando una disposición controvertida que otorgaba a las tropas extranjeras inmunidad procesal, equivalente a la otorgada al personal diplomático.

“Creemos en la cooperación internacional, pero también creemos en Estados fuertes, instituciones respetadas y una verdadera soberanía democrática”, afirmó el diputado independiente Raúl Benítez.

A pesar de las críticas, el canciller paraguayo respaldó el acuerdo, argumentando en diciembre que su principal objetivo es fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y Paraguay en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo. También aclaró que no existe la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses en Paraguay.

Washington también ha elogiado a SOFA, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lo calificó de “acuerdo histórico” que ayudaría a facilitar la capacitación bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta a desastres y otros intereses de seguridad compartidos.

La aprobación del SOFA se produce en un momento en que Washington busca expandir su influencia en América Latina bajo la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump y mientras un sector de la sociedad civil en Paraguay continúa alzando su voz en su contra.