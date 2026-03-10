Primer ministro de Hungría ordena retener 82 mdd en efectivo y oro ucranianos incautados

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, llega a la cumbre de la UE en el castillo de Alden Biesen en Bilzen-Hoeselt, Bélgica, el jueves 12 de febrero de 2026. . Foto: AP/Francois Walschaerts

BUDAPEST, Hungría (AP).- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ordenó que un cargamento de dinero en efectivo y oro ucranianos confiscados la semana pasada por las autoridades húngaras permanezca bajo custodia hasta 60 días mientras la autoridad fiscal de su país investiga el caso.

El oro y el dinero se transportaban por carretera a través de Hungría cuando el gobierno los incautó el jueves pasado. Las autoridades sospecharon que se trataba de blanqueo de capitales. El cargamento incluía 40 millones de dólares y 35 millones de euros en efectivo, así como 9 kilogramos de oro, con un valor aproximado de 82 millones de dólares, según el tipo de cambio actual.

La incautación indignó a las autoridades ucranianas, que acusaron al gobierno húngaro, amigo de Rusia, de actuar ilegalmente.

Un video de la incautación publicado por el Centro Antiterrorista de Hungría mostró a comandos enmascarados arrestando a siete empleados del banco estatal ucraniano Oschadbank, que viajaban en dos vehículos blindados que iban desde Austria hacia Ucrania.

Kyiv explicó que se trató de una transferencia rutinaria de activos entre bancos estatales.

Los empleados bancarios estuvieron detenidos durante más de 24 horas y fueron expulsados ??de Hungría el viernes por la noche. No se supo por qué las autoridades húngaras los liberaron ni si eran sospechosos de algún delito.

El decreto de Orbán, firmado el lunes por la noche, encarga a la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas determinar el origen, el destino y el uso previsto del envío, así como la identidad de los siete ucranianos expulsados ??"y sus posibles vínculos con organizaciones criminales o terroristas".

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo en las redes sociales el lunes por la noche que Hungría estaba "cayendo en una espiral de anarquía" y acusó al gobierno de Orbán de intentar "'legalizar' la confiscación ilegal".

“Esto es un reconocimiento de facto de que las acciones de Hungría carecen de fundamento legal”, escribió Sybiha. “Simplemente están añadiendo ilegalidad a la ilegalidad”.

La autoridad fiscal de Hungría no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Se acercan las elecciones

Hungría ha declarado el “estado de peligro” en respuesta a la guerra en la vecina Ucrania , lo que permite al gobierno de Orbán gobernar por decreto sin que el Parlamento vote sobre medidas individuales.

En el decreto, Orbán, quien enfrenta un desafío sin precedentes por parte de un oponente de centroderecha en una elección que se llevará a cabo dentro de un mes, también pidió que la autoridad fiscal de Hungría determine si los envíos de efectivo ucranianos han beneficiado a “organizaciones criminales húngaras, organizaciones terroristas presentes en Hungría u organizaciones políticas”.

Antes de las elecciones del 12 de abril, el líder populista de derecha y una amplia red de medios de comunicación leales han alegado sistemáticamente, sin proporcionar ninguna prueba, que su principal oponente político, Péter Magyar y su partido Tisza, reciben financiación de Ucrania.

La mención de “organizaciones políticas” en el decreto ha despertado sospechas de que Magyar y Tisza podrían verse implicados en la investigación del envío de dinero.

Orbán, quien va por detrás de Tisza en la mayoría de las encuestas, ha intensificado en las últimas semanas una agresiva campaña antiucraniana antes de las elecciones. Ha llamado a Ucrania "enemigo" de Hungría y ha afirmado que, si pierde las elecciones, Hungría se verá abocada a la bancarrota y la juventud húngara será enviada a la muerte en el frente.

En una nueva escalada de tensiones con Kiev, el parlamento de Hungría aprobó el martes una resolución que da luz verde al gobierno para oponerse al camino de Ucrania hacia la adhesión a la Unión Europea y rechazar cualquier iniciativa para suministrar armas o financiación a Ucrania.