Activistas colocan estatua de Trump y Epstein al estilo Titanic

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una escultura satírica que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al fallecido financista convicto por delitos sexuales Jeffrey Epstein en la icónica pose de la película Titanic ha aparecido en el National Mall de Washington D.C..

La instalación, titulada King of the World (El Rey del Mundo), fue colocada de manera no autorizada cerca del Capitolio de Estados Unidos. La estatua mide aproximadamente 3.7 metros y está pintada en tonos dorados, simulando bronce o oro. En ella, la figura de Epstein se posiciona al frente, con los brazos extendidos como Rose (interpretada por Kate Winslet en la película de 1997), mientras que Trump aparece detrás, sosteniendo sus muñecas o brazos en una parodia de la escena donde Jack (Leonardo DiCaprio) proclama "¡Soy el rey del mundo!" en la proa del barco.

El colectivo artístico anónimo responsable, conocido como "The Secret Handshake" (El Apretón de Manos Secreto), ha reivindicado la obra como una forma de arte guerrillero para fomentar el discurso político mediante el humor y la sátira.

Esta es la tercera instalación de este grupo en el National Mall que resalta la presunta conexión entre Trump y Epstein. Instalaciones previas incluyeron una estatua de ambos tomados de la mano titulada "Best Friends Forever" (Mejores Amigos Para Siempre) en septiembre de 2025, y otra similar en octubre del mismo año.

La aparición de la estatua coincide con la reciente publicación de nuevos documentos del FBI relacionados con acusaciones de agresión sexual en el caso Epstein, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre figuras asociadas al financista, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.