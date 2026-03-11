Dron con explosivos golpea escuela y centro médico en Sudán; deja 17 muertos, la mayoría niñas

15 millones de niños necesitan ayuda humanitaria urgente por la "emergencia silenciosa" en Sudán. Foto: EUROPA PRESS

EL CAIRO (AP) — Un dron cargado de explosivos, atribuido a paramilitares sudaneses, impactó una escuela secundaria y un centro de salud en el sur de Sudán el miércoles, y mató al menos a 17 personas, en su mayoría exalumnos, según un funcionario hospitalario y un grupo médico.

Al menos 10 personas resultaron heridas en el ataque, de acuerdo con el doctor Musa al-Majeri, director del Hospital de Douiem, el centro médico importante más cercano a la aldea.

Al-Majeri contó a The Associated Press que tres niñas sufrieron heridas graves; dos de ellas fueron sometidas a cirugías en el hospital, mientras que la tercera fue evacuada a la capital, Jartum.

La Red de Médicos de Sudán informó el primero del ataque. Indicó que entre los fallecidos había dos maestros y un trabajador de la salud. El grupo señaló que no había presencia militar en la aldea.

Tanto el grupo médico como al-Majeri fueron responsables del ataque a las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar. Las FAR no respondieron a una solicitud de comentarios.

El ataque en la aldea de Shukeiri, en la provincia del Nilo Blanco, fue el más reciente asalto mortal en la guerra de casi tres años en Sudán.

Sudán cayó en el caos en abril de 2023, cuando una pugna de poder entre el ejército y las FAR estalló en combates abiertos en Jartum y en otras partes del país.

La guerra ha matado a más de 40.000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda afirman que ese número está subestimado y que la cifra real podría ser muchas veces mayor.

Los combates se han concentrado en la extensa región de Kordofán, donde se reportaron a diario ataques mortales, en su mayoría con drones.

La guerra estuvo marcada por atrocidades, incluidos asesinatos masivos, violaciones en grupo y otros crímenes, investigados por la Corte Penal Internacional como posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Las atrocidades más recientes ocurrieron en octubre, cuando las FAR y sus aliados yanyauid tomaron la ciudad de el-Fasher, en Darfur. El ataque de las FAR allí tuvo “señales distintivas de genocidio”, según expertos encargados de las Naciones Unidas.

Al menos 6.000 personas murieron en tres días de octubre en el-Fasher, informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.