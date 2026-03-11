Las consecuencias económicas del conflicto de Irán serán pasajeras: Trump

MADRID (EUROPA PRESS).-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán, con el precio del petróleo sometido a fuertes fluctuaciones, no se mantendrán en el tiempo y aseguró que los mercados se han visto menos afectados de lo que el mismo había previsto.

"Pensé que nos afectaría un poco, pero probablemente nos ha afectado menos de lo que pensaba. Y volveremos a la normalidad en muy poco tiempo. Los precios están bajando considerablemente", aseguró en declaraciones recogidas por Fox News en las que tambiénañadió que "el petróleo bajará, es solo una cuestión de la guerra".

Trump sentenció que incluso el precio del crudo "bajará más de lo que nadie imagina", asegurando también que los mercados están "aguantando bien".

Este mismo miércoles, los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron por unanimidad la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para abordar las perturbaciones en los mercados petroleros derivadas de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

A pesar de este anuncio, el barril de Brent y de West Texas Intermediate (WTI) experimentaron aumentos del 5% en sus precios durante la tarde, en una situación de gran volatilidad del precio del crudo.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado la suspensión del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, que conecta los golfos Pérsico y de Omán, debido a las amenazas del país persa contra los buques que crucen esta ruta por la que circulaba hasta una quinta parte del petróleo mundial.