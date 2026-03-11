Se agrava situación económica en Estados Unidos; reportan alza en la inflación (Video)

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca. Foto: ap

WASHINGTON (apro).- La situación económica en Estados Unidos está en graves problemas. Y es que además de la guerra con Irán, el departamento del trabajo de Estados Unidos dio a conocer las nuevas estadísticas sobre la tasa de inflación en la Unión Americana.

La inflación, en el mes de febrero subió 0.3% sin tomar en cuenta algo muy especial, los efectos que ha tenido hasta ahora este conflicto bélico con la nación persa.

El costo de los energéticos el buro de estadísticas laborales del departamento del Trabajo indicó que este 0.3% de incremento en el mes de febrero implica una tasa inflacionaria de 2.4% en términos anualizados. Como se verá, es una noticia que cae como balde de agua fría a la Casa Blanca. Y es que el presidente Donald Trump.