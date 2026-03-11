Vuelve a subir la inflación en EU y esto sin estimar los efectos de guerra con Irán

WASHINGTON (apro) .- La tasa de inflación de la economía de Estados Unidos se incrementó en 0.35 durante el pasado mes de febrero, por lo que en términos anualizado la tasa del índice de precios al consumir es de 2.4% y esto, sin tomar en cuenta los efectos de la guerra con Irán.

Por medio del Buro de Estadísticas Laborales, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que excluyendo al precio de los alimentos y lo combustibles del termómetro inflacionario, el aumento en febrero fue de 0.2 por ciento.

La actualización que hizo el Departamento del Trabajo sobre el estado de la salud macroeconómica estadunidense expone malas noticias para el presidente Donald Trump, quien hace apenas unas semanas aseguró que en su país ya no había inflación.

Estas nuevas estadísticas macroeconómicas son del pasado mes de febrero, no incluyen los efectos negativos de la guerra contra Irán y en especial lo que este conflicto bélico implica para el costro de los combustibles por el alza en el valor del barril de petróleo.

En estos momentos los efectos de la guerra en Estados Unidos se han hecho sentir en el valor de la gasolina, cuyo precio hasta este miércoles 11 de marzo es de 3.60 dólares por galón, lo que tiene altamente preocupados a Trump y los legisladores federales republicanos.

La economía estadunidense, ya de por si endeble por el costo de los aranceles que Trump impuso a las exportaciones de muchos países que han generado aumentos en los bienes y servicios en su país, y por la crisis petrolera, podría caer en recesión, advierten analistas.

Ante la urgencia, la Casa Blanca pondera la posibilidad de disponer de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (que es de poco más de 400 millones de crudo) para intentar parar e incluso bajar el costo de la gasolina para los consumidores estadunidenses.

Otra de las opciones para amortiguar los efectos de la guerra y el aumento inflacionario, es que Trump baraja el levantar las sanciones petroleras a Rusia que tiene varados varios buques de carga repletos de crudo que aminorarían la carencia y aumento del costo de hidrocarburos.

El conflicto con Irán tiene cerrado el Estrecho de Ormuz, donde la nación persa tiene amenazado con ataques al comercio petrolero que circula por esa angostura entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico y que representa el 20% del intercambio mundial de crudo.

Durante el segundo mes de 2026, el costo de los alimentos en EU se elevó 0.4% y el de los combustibles 0.6 por ciento.