Avión de EU para reabastecimiento en vuelo se desploma en Irak

Imagen de archivo que muestra un caza F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte reabasteciéndose de combustible desde un KC-135 Stratotanker. Foto: Departamento de Defensa de EU vía AP

WASHINGTON (AP).- Un avión militar estadunidense de reabastecimiento en vuelo se estrelló en Irak, ante lo cual se iniciaron las labores de rescate, informó el Comando Central de Estados Unidos el jueves.

La aeronave KC-135 formaba parte de la operación contra Irán, pero el choque no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo, indicaron las fuerzas armadas en un comunicado.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, informó que hubo dos aeronaves involucradas, y que una aterrizó sin problemas y la otra se estrelló en el oeste de Irak. A esta última la describió como “una pérdida”.

Un funcionario estadunidense, que habló a condición de guardar el anonimato para poder tratar la situación en desarrollo, señaló que la otra aeronave involucrada también era un avión cisterna KC-135.

“Se pondrá a disposición más información a medida que la situación evolucione", expresó el Comando Central en un comunicado. "Solicitamos paciencia para poder recopilar detalles adicionales y proporcionar claridad a las familias de los militares”.

No estaba claro de momento si había víctimas. Tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han advertido que la guerra con Irán probablemente cobrará más vidas estadunidenses antes de que concluya.

El avión cisterna es la cuarta aeronave de la que se reconoce públicamente que ha chocado como parte de las operaciones de Estados Unidos contra Irán. La semana pasada, fuentes castrenses confirmaron que, por error, fuego amigo kuwaití derribó a tres cazas estadunidenses.

Los seis tripulantes se eyectaron de forma segura de los F-15E Strike Eagle y se encuentran en condición estable tras ser rescatados, informaron militares estadunidenses.

Hasta ahora, siete soldados de Estados Unidos han muerto en combate durante la guerra contra Irán. Seis de los militares murieron cuando un dron iraní impactó un centro de operaciones en un puerto civil de Kuwait. El séptimo falleció después de resultar herido durante un ataque a la Base Aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí.

Unos 140 militares estadunidenses han resultado heridos en la guerra, incluidos ocho de gravedad, informó el Pentágono esta semana.