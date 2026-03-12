Congresistas chilenos piden a Sheinbaum no dar beneplácito a eventual embajador en México

BOGOTÁ (apro).- Un grupo de congresistas de la centroizquierda chilena pidió hoy en una carta a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negarse a dar su beneplácito como eventual embajador en México al senador Francisco Chahuán por haber promovido un proyecto de ley que busca dejar en libertad a miles de violadores de derechos humanos.

En una carta entregada por la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, a la embajadora de México en Chile, Laura Moreno, varios congresistas opositores plantearon a Sheinbaum “la complejidad” de que quien puede ser designado como embajador chileno en México sea quien presentó un proyecto de ley “que viola el derecho internacional”.

Chahuán ha sido mencionado como posible embajador en México del presidente chileno, José Antonio Kast, un ultraderechista que asumió ayer miércoles el cargo y que se ha pronunciado a favor de excarcelar a civiles y militares que violaron derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La misiva dirigida a la presidenta mexicana por legisladores de la oposición señala que el compromiso con los derechos humanos “no de la izquierda, es un compromiso de todas y de todos independientemente de la posición política” y el proyecto impulsado por Chahuán dejaría en libertad a autores de crímenes atroces, incluso a delincuentes comunes que violaron a menores de edad.

La semana pasada, la iniciativa de Chahuán fue aprobada en lo general por un solo voto de diferencia en el Senado, pero aún debe ser discutida en la Comisión de Constitución de esa cámara porque, a juicio de la oposición, incumple con los tratados y legislaciones internacionales de derechos humanos que Chile está obligado a cumplir.

De convertirse en ley, el proyecto permitiría la excarcelación de delincuentes mayores de 70 años “por razones de salud”.

Tras entregar la misiva para Sheinbaum en la embajada de México en Chile, Vodanovic y el senador Juan Luis Castro dijeron que unos 12 mil reos podrían quedar en libertad, lo que es “inadmisible”.

Castro sostuvo que no es aceptable que un gobierno de derecha, como el de Kast, que es legítimo porque fue electo en las urnas, “diga por un lado que quiere combatir el delito con mucha fuerza, que quiere perseguir a los delincuentes hasta el final, y que, a la vez, por otro lado, pretenda de facto indultar por ley a quienes no solo han cometido delitos contra los derechos de las personas, sino que además abusos sexuales”.

Los legisladores mencionaron a Chahuán, del derechista partido Renovación Nacional, aliado de Kast, como el principal patrocinador de ese proyecto, que, según dijeron, le fue dictado al senador por los militares presos por crímenes de lesa humanidad.

El rechazo a la designación de Chahuán como embajador de Chile en México –que aún no se oficializa--, incluye a todos los colectivos de derechos humanos, los cuales también han pedido a Sheinbaum que no otorgue el beneplácito a ese político si su nombramiento se concreta.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de Chile y más de 30 colectivos de víctimas de la dictadura de Pinochet indicaron en una carta a la presidenta que la trayectoria legislativa de Chahuán “colisiona frontalmente con los estándares internacionales de Derechos Humanos que tanto México como Chile han jurado defender”.

Las propuestas del señor Chahuán “son tan laxas, que terminan amparando incluso a condenados por delitos atroces contra niños, niñas y adolescentes, demostrando un desprecio por la integridad de las víctimas en favor de intereses políticos particulares”, afirmaron.