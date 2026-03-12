EU admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, admitió este jueves que la Armada estadunidense "no está lista" para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, paso clave para el suministro energético mundial controlado por Irán, donde seis barcos han sufrido ataques en las últimas horas.

"No puede suceder ahora", aseguró Wright en una entrevista con la cadena CNBC sobre esta posibilidad, aunque ha avanzado que la el Ejército estadunidense escoltará a los barcos a su paso por el estratégico estrecho "relativamente pronto", lo que podría ser a finales de este mes.

Según el secretario de Energía, la ofensiva militar contra Irán se centra ahora mismo en "destruir las capacidades ofensivas" y la industria que abastece los ataques de la República Islámica.

Estas palabras llegan dos días después de el propio Wright afirmara en redes sociales que "la Marina de los Estados Unidos escoltó con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo a los mercados mundiales", un mensaje desmentido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y que él mismo eliminó minutos más tarde.

A este respecto, Leavitt subrayó en aquel momento que "por supuesto, esa es una opción que el presidente (Donald Trump) ha dicho que utilizará sin duda alguna si es necesario, en el momento oportuno".

Cuatro días después de lanzar la ofensiva contra Irán, Trump anunció medidas para garantizar la libre circulación de los buques mercantes en el Golfo Pérsico, incidiendo en que "si es necesario" la Marina estadounidense escoltaría a petroleros en el estrecho de Ormuz.

La ofensiva sorpresa lanzada contra Irán por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y los ataques iraníes contra varios países de Oriente Próximo en represalia han provocado una guerra regional que tiene como uno de sus principales escenarios el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado la casi paralización del tráfico marítimo en la zona.

En las últimas horas se han registrado ataques contra seis buques en el estratégico paso, enclave por el cual circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.