Jamenei promete "vengar la sangre de los mártires" y aplaude a las FFAA ante ofensiva de EU e Israel

MADRID, (EUROPA PRESS) - El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, destacó este jueves en su primer mensaje oficial tras asumir el cargo a raíz del asesinato de su padre, Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel que Teherán "vengará la sangre de los mártires" y ha ensalzado la labor de las Fuerzas Armadas por "bloquear el camino del enemigo con golpes aplastantes".

El mensaje, publicado por la oficina de Mojtaba Jamenei a través de redes sociales, recoge que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla" y ha subrayado que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", tras los ataques contra buques en la zona como parte de la respuesta de Teherán a la citada ofensiva.

Jamenei, que ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la República Islámica, Ruholá Jamenei, ha destacado además la labor de "los combatientes del frente de la resistencia", en referencia al partido-milicia chií Hezbolá, los hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak, al tiempo que ha reclamado a los países de la región que "expulsen a los invasores" de sus bases, que seguirán siendo atacadas por Irán.

"Garantizo a todo el mundo que no nos frenaremos a la hora de vengar la sangre de nuestros mártires", ha dicho, antes de especificar que "esto no afecta solo al martirio del gran líder de la revolución, sino a todos los miembros de la nación que han caído mártires a manos del enemigo". "Cada uno será un sujeto independiente de venganza", ha subrayado.

"Una parte limitada de esta venganza ya ha tomado forma concreta, pero hasta que sea lograda totalmente, este caso será el principal. Seremos especialmente sensibles ante la sangre de nuestros hijos y nietos, por lo que el crimen cometido deliberadamente por el enemigo en la escuela de Minab --en el que murieron más de 160 niñas-- y otros casos similares tendrá un lugar especial en esta decisión", ha puntualizado.

Además, ha mostrado su "sincera gratitud" a "los valientes guerreros que, ante un ataque injusto por los líderes del frente de la arrogancia, han bloqueado el camino del enemigo". "Se han llevado a cabo estudios sobre la apertura de otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y es extremadamente vulnerable. Su activación tendrá lugar si continúa la guerra y a partir de nuestros intereses", ha adelantado.

Jamenei ha hecho también referencia a los ataques lanzados por Irán contra países de la región como respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel y ha incidido en que Teherán "quiere y siempre ha querido tener relaciones cálidas y constructivas con todos ellos". "Sin embargo, el enemigo ha establecido gradualmente desde hace años bases militares y financieras en algunos de estos países para garantizar su dominio sobre la región", ha criticado.

"En el reciente ataque, algunas bases militares fueron usadas y, de forma natural y como advertimos de forma explícita, atacamos esas bases, sin atacar esos países", ha explicado el líder supremo iraní, que ha hecho hincapié en que Teherán "seguirá haciéndolo". "Si bien creemos en la necesidad de que haya amistad con los vecinos, esos países deben "cerrar cuanto antes esas bases".

"Deben darse cuenta ya de que las afirmaciones de Estados Unidos sobre el establecimiento de la seguridad y la paz no es más que una mentira. Eso los acercaría a sus naciones, que en general están insatisfechas con esta asociación con el frente infiel y este comportamiento humillante", ha dicho, antes de reiterar la disposición de Irán a una "unidad" y "relaciones sinceras" con "todos sus vecinos".

MENSAJE A LA POBLACIÓN

El nuevo líder supremo iraní ha ensalzado la postura de la población ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel y ha manifestado que "fue el pueblo el que encabezó el país y garantizó su autoridad" durante los días en "los pocos días" en los que "el país estuvo sin un líder y sin un comandante en jefe".

"Si su presencia no hubiera aparecido en escena, ni la cúpula ni las instituciones cuya labor es servir al pueblo habrían sido suficientemente eficaces", ha argumentado, antes de defender que este apoyo permitirá lograr "una victoria definitiva sobre el enemigo". "Es una gran ventaja que tenemos y con la que no cuenta el enemigo", ha esgrimido.

En este sentido, ha apelado a la unidad y ha manifestado que la misma "no debe ser socavada", por lo que ha pedido "ignorar los desacuerdos" en esta etapa. "Debe mantenerse una presencia efectiva, ya sea como en los últimos días y noches de guerra como en actividades a nivel social, político, educativo, cultural e incluso de seguridad".

"Es importante que el papel correcto sea bien entendido y aplicado, dentro de lo posible, sin poner en peligro la unidad social", ha manifestado Jamenei, quien ha pedido además una participación masiva en las marchas por el Día de Jerusalén, que se celebra el 15 de marzo a nivel mundial y que es desde hace año un acto que se celebra el último viernes de Ramadán en apoyo al pueblo palestino.

Jamenei ha solicitado además a la población que "no ignore los actos para ayudar a otras personas", una "característica habitual de la mayoría de los iraníes". "Esto es más evidente en estos días especiales, cuando naturalmente algunas personas lo tienen más difícil que otras. Pido a las agencias de servicios que no duden a la hora de dar asistencia y apoyo a los queridos miembros de la nación", ha añadido.

"Si estos aspectos son respetados, el camino de los días de grandeza y gloria de nuestra querida nación transcurrirán sin incidentes", ha manifestado, antes de argumentar que esto ayudará a "lograr la victoria frente al enemigo en la actual guerra", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

En esta línea, ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos por la ofensiva contra Irán, entre los que figuran su padre, su esposa y otros familiares, y ha adelantado que Irán trabajará para lograr "una compensación por los daños causados a personas y propiedades".

"Recibiremos una compensación por parte del enemigo y, si se niega, incautaremos sus propiedades, en la medida que determinemos. Si esto no es posible, destruiremos esa misma cantidad de propiedades", ha sostenido.

Jamenei ha dado las gracias además a la Asamblea de Expertos por elegirle para el cargo, una decisión de la que se enteró "al mismo tiempo" que el resto de la población, así como "a los miembros de las tres ramas del Gobierno y al consejo de liderazgo interino" por "sus buenas medidas y acciones" durante este periodo.

Por último, ha ensalzado la labor de su padre, de quien ha dicho que "muchos no reconocieron su verdadera valía", antes de sostener que será "difícil" para él "estar en el asiento" de Jamenei y Jomeini. "Pido a Dios (...) una victoria decisiva sobre el enemigo de nuestra nación, así como dignidad, crecimiento y bienestar", ha zanjado.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además la esposa de Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.