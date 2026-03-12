Los ataques iraníes a mercados e infraestructura energética disparan de nuevo el precio del petróleo

Una mujer se sienta entre escombros ante un edificio residencia dañado el lunes pasado en una campaña aérea de Israel y Estados Unidos en Teherán, Irán, el jueves 12 de marzo de 2026. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los incesantes ataques iraníes contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética en el golfo Pérsico impulsaron el petróleo por encima de los 100 dólares por barril el jueves, mientras los ataques de Estados Unidos e Israel golpeaban a la República Islámica sin que se vislumbrara un final de la guerra.

Irán intenta infligir suficiente dolor económico global como para presionar a Estados Unidos e Israel para detener sus bombardeos, que iniciaron la guerra el 28 de febrero. El presidente de Irán dijo que sus ataques continuarían hasta que Irán obtuviera garantías de seguridad contra otro ataque, lo que indica que incluso un alto el fuego o una declaración de victoria de Estados Unidos podría no detener el conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió “terminar el trabajo”, aunque afirmó que Irán está “prácticamente destruido”.

Milicianos de Hezbollah respaldados por Irán, por su parte, lanzaron unos 200 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel mientras sonaban las sirenas y en otras zonas se oían fuertes explosiones por la interceptación de misiles iraníes. Israel lanzó otra ola de ataques sobre Teherán y en Líbano, donde murieron 11 personas.

La agencia de la ONU para los refugiados indicó que hasta 3,2 millones de personas en Irán han sido desplazadas por la guerra en curso. Señaló que la mayoría ha huido de Teherán y otras grandes ciudades hacia el norte del país o zonas rurales. Indicó que al menos 759.000 personas han sido desplazadas internamente en el Líbano.

Funcionarios iraníes descartan cualquier idea de dar marcha atrás

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sugirió en internet el jueves que para que la guerra termine, el mundo tendría que reconocer los “derechos legítimos” de Irán, pagar reparaciones y ofrecer garantías contra futuros ataques.

Además de atacar la infraestructura energética en toda la región, Irán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que conduce del golfo Pérsico hacia el océano Índico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

En medio de especulaciones de que Estados Unidos podría atacar la isla de Kharg en el golfo Pérsico, la principal terminal petrolera de Irán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, amenazó en una publicación en redes sociales con que cualquier intento de tomar islas iraníes “hará que la sangre de los invasores corra por el golfo Pérsico”.

Con el tráfico en el estrecho prácticamente detenido, el precio del crudo Brent, el referente internacional, subió otro 9% hasta superar los 100 dólares por barril, un alza de alrededor del 38% respecto de lo que costaba cuando comenzó la guerra. Los precios han oscilado en los últimos días, y en un momento se dispararon hasta alrededor de 120 dólares por barril.

Irán y Hezbollah lanzan múltiples ataques contra Israel

Muchos israelíes pasaron la noche en vela mientras Hezbollah lanzó unos 200 cohetes hacia el norte del país y más adentro de Israel, según el ejército israelí.

“El ruido fue extraordinario, fue realmente aterrador”, dijo Naama Porat, residente de la comunidad rural de Klil, a unos 15 kilómetros (9 millas) de la frontera libanesa. Mientras se oía el sonido de las explosiones y las intercepciones, corrió con su hijo a un refugio y pasó la noche allí.

No se reportaron heridas graves, pero la magnitud del fuego conmocionó a los residentes del norte, a quienes sus líderes les han dicho repetidamente que Hezbollah recibió un golpe devastador en 2024 durante su última guerra con Israel.

"Tienen reservas de armas y simplemente no termina. No sabemos cuánto ni qué esperar", dijo Porat.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió al Líbano que si su gobierno no impide que Hezbollah ataque, Israel “tomará el territorio y lo haremos nosotros mismos”.

Más de 20 muertos en ataques israelíes en Líbano e Irán

Un ataque israelí alcanzó un automóvil en una zona costera de la capital libanesa donde se han refugiado decenas de personas desplazadas, matando a ocho e hiriendo a 31, informó el Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí dijo que “no tenía conocimiento” de un ataque en ese lugar.

El ejército israelí dijo que atacó una instalación nuclear iraní en los últimos días. Israel había destruido el recinto de Taleghan 2 en un ataque aéreo en octubre de 2024. A principios de este año, fotos satelitales generaron preocupación de que Irán estaba trabajando para restaurar la instalación.

Estados Unidos e Israel dicen que destruir lo que queda del programa nuclear de Irán es uno de los objetivos centrales de la guerra. Desde hace tiempo sospechan que Irán intenta desarrollar armas nucleares, mientras que la República Islámica afirma que su programa nuclear es pacífico.

En Teherán, puestos de control de las fuerzas de seguridad fueron atacados por primera vez la noche del miércoles, informó la agencia semioficial de noticias Fars. Al menos 10 personas murieron en los presuntos ataques con drones.

Israel y el ejército de Estados Unidos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre si estaban detrás de los ataques.

Irán dispara contra varios países árabes y un barco en el golfo Pérsico

Los últimos ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo desafiaron una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobada el miércoles.

Al comenzar el día el jueves, un buque portacontenedores en el golfo Pérsico fue alcanzado por un proyecto frente a la costa de Dubái, lo que provocó un pequeño incendio, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido de las fuerzas armadas británicas. Indicó que la tripulación de la embarcación estaba a salvo.

Un ataque iraní provocó un gran incendio en la isla de Muharraq, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Bahrein. Las autoridades de Kuwait dijeron que un dron iraní se estrelló contra un edificio residencial e hirió a dos personas, y que un ataque con dron contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait causó daños pero no víctimas.

Emiratos Árabes Unidos señaló que había activado las defensas antiaéreas en dos ocasiones para proteger la futurista ciudad de Dubái de ataques, y los bomberos extinguieron un incendio en una torre después de que impactara un dron.

Arabia Saudí, por su parte, indicó que había derribado un dron que apuntaba al barrio diplomático de la capital, Riad, y también reportó haber abatido drones en el este del reino, incluido al menos uno que intentaba atacar su yacimiento petrolero de Shaybah.

Tras un ataque contra el puerto iraquí de Basora el miércoles que mató al menos a una persona, informaron funcionarios el jueves que se detuvieron las operaciones en todas las terminales petroleras del país.

En Emiratos Árabes Unidos, Citibank dijo que cerraría todas sus sucursales excepto una debido a una amenaza de Irán —aún no concretada— de atacar instituciones financieras en la región.