Mensajes a ChatGPT aparecen como evidencia en caso contra exjugador de la NFL acusado de homicidio

El caso contra el exlinebacker Darron Lee incluye conversaciones con inteligencia artificial como parte de la evidencia judicial. Esto es lo que se reveló durante la audiencia.. Foto: Facebook Hamilton County Sheriff's Office

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El exjugador de la NFL Darron Lee consultó a la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para preguntar qué hacer ante una persona que no respondía antes de llamar a los servicios de emergencia por la muerte de su novia en Tennessee, de acuerdo con información presentada por fiscales durante una audiencia judicial.

Lee enfrenta cargos de homicidio en primer grado por la muerte de Gabriella Carvalho Perpétuo, de 29 años. La mujer fue encontrada sin vida el 5 de febrero de 2026 dentro de la vivienda que ambos compartían en Ooltewah, una comunidad ubicada al noreste de Chattanooga.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Medios como The Guardian, New York Post y estaciones locales de televisión en Tennessee reportaron que las autoridades acudieron al domicilio después de recibir una llamada al número de emergencias 911 que reportaba una posible emergencia médica.

Mensajes a ChatGPT aparecen en audiencia judicial

Durante una audiencia preliminar celebrada el 9 de marzo de 2026, fiscales presentaron registros extraídos del teléfono de Lee que muestran conversaciones con ChatGPT realizadas antes de que contactara a los servicios de emergencia.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses que citaron a la fiscalía del condado de Hamilton, el exjugador preguntó a la herramienta qué hacer cuando una persona “no despierta o no responde” y también consultó si ciertas lesiones podrían explicarse por una caída.

Entre los mensajes presentados en el tribunal aparece uno en el que Lee escribió:

“No sé qué hacer ahora mismo… mi prometida hizo algo otra vez y ahora está lastimada… no está despertando ni respondiendo, ¿qué hago?”.

Según la fiscalía, los mensajes forman parte de la reconstrucción de la cronología de los hechos y se consideran evidencia relevante para la investigación.

La fiscal del condado de Hamilton, Coty Wamp, señaló durante la audiencia que el acusado utilizó la herramienta digital para buscar orientación antes de contactar a las autoridades, de acuerdo con reportes difundidos por medios locales y agencias de noticias.

Hallazgo del cuerpo y primeras declaraciones

Cuando los agentes llegaron al domicilio el 5 de febrero, encontraron a Perpétuo inconsciente dentro de la vivienda. Los servicios médicos confirmaron su muerte en el lugar.

Durante la intervención policial, Lee declaró a los agentes que desconocía qué había ocurrido y dijo que había estado dormido durante varias horas antes de encontrar a su novia sin responder.

Grabaciones de cámaras corporales presentadas durante la audiencia muestran que el exjugador dijo a los agentes que la mujer podría haberse resbalado en la ducha, una explicación que posteriormente fue cuestionada por los investigadores, según reportes difundidos por medios locales de Tennessee.

Autopsia e indicios en la escena

El informe preliminar del médico forense del condado de Hamilton indicó que Perpétuo presentaba múltiples lesiones, entre ellas traumatismos por fuerza contundente, fractura en la parte superior de la columna cervical, contusiones en el rostro, heridas punzantes superficiales y una marca de mordida.

The Guardian y medios regionales en Estados Unidos informaron que los investigadores también documentaron rastros de sangre en distintas áreas de la vivienda.

Durante el análisis de la escena, agentes utilizaron un reactivo forense para identificar posibles restos de sangre que no eran visibles a simple vista, lo que permitió localizar indicios en diferentes habitaciones de la casa.

Los fiscales señalaron en la audiencia que los hallazgos forenses forman parte de la evidencia que respalda la investigación por homicidio.

Desarrollo del proceso judicial

Tras escuchar los testimonios y revisar las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar, el juez determinó que existían elementos suficientes para enviar el caso a un gran jurado, instancia que decidirá si se formaliza la acusación para un juicio.

Lee permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

Además del proceso penal, la familia de Perpétuo presentó una demanda civil por muerte injusta en la que solicita una indemnización de 50 millones de dólares, según reportes de medios estadounidenses.

El caso ha generado atención internacional debido a la inclusión de conversaciones con una herramienta de inteligencia artificial como parte de la evidencia presentada en una investigación criminal.