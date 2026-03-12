Nuevo líder supremo de Irán promete seguir luchando contra EU

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, emitió el jueves sus primeras declaraciones públicas, en las que promete mantener la lucha contra Estados Unidos e Israel, provocar más dolor para los países árabes del golfo Pérsico y amenaza con abrir “otros frentes” en una guerra que ya ha trastocado los suministros energéticos globales, la economía mundial y los viajes internacionales.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que los ataques de su país estaban creando condiciones para que la población iraní derroque al gobierno.

“Está en sus manos”, dijo Netanyahu en una conferencia de prensa, dirigiéndose al pueblo iraní. “Estamos creando las condiciones óptimas para la caída del régimen”.

Desde que comenzó la guerra, Estados Unidos e Israel han atacado puestos de control de seguridad en Irán para socavar la capacidad del gobierno de reprimir a la disidencia, según Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), un grupo independiente de monitoreo con sede en Estados Unidos.

Netanyahu critica al líder iraní

Netanyahu calificó a Jamenei como “títere de la Guardia Revolucionaria”.

Jamenei es cercano a la Guardia Revolucionaria de Irán, y en general se le considera aún menos transigente que su padre, el difunto ayatolá Alí Jamenei. Se desconoce su paradero, y seguramente Estados Unidos e Israel lo consideran un blanco primario.

Jamenei dijo en una declaración leída por un presentador de noticias de la televisión estatal que tenía un “archivo de venganza”. No apareció en cámara y no ha sido visto desde que su padre y su esposa murieron por los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel, en los que él también resultó herido, según un embajador iraní.

Los precios del petróleo vuelven a dispararse y las bolsas se desploman

La guerra continuaba escalando en su 13er día, y los precios del petróleo volvieron a dispararse a 100 dólares por barril mientras los mercados bursátiles se desplomaban en todo el mundo ante el temor de que el conflicto pudiera prolongarse más de lo esperado.

Irán ha dejado claro que planea mantener los ataques contra infraestructura energética en toda la región y utilizar el cierre del estratégico estrecho de Ormuz como palanca contra Estados Unidos e Israel.

En una conferencia de prensa el jueves, el embajador de Irán en Túnez, Mir Masoud Hosseinian, indicó que las fuerzas navales iraníes “han establecido pleno control” sobre el estrecho y han “llevado a cabo ataques precisos en respuesta a ataques contra nuestra infraestructura petrolera”. Una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo fluye por dicha vía marítima, que conduce del golfo Pérsico hacia el océano Índico.

“La seguridad energética global depende del respeto a la soberanía de Irán”, expresó .

En otros acontecimientos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que tomaría medidas para aliviar aún más las sanciones sobre el petróleo ruso.

La agencia dijo que emitiría una dispensa que autoriza la distribución y venta de parte del crudo ruso sancionado y derivados durante el próximo mes.

Trump señaló hace poco que tomaría más medidas para aliviar las restricciones sobre el petróleo sancionado para ayudar a compensar la pérdida de petróleo que fluye en el mercado debido al cierre del estrecho de Ormuz.

El gobierno de Trump también ha otorgado un permiso temporal a India para comprar petróleo ruso.

Líder iraní pide el cierre de bases estadunidenses

Hosseinian dijo a The Associated Press que el nuevo líder supremo resultó herido en el ataque contra la casa de su familia, pero que “no es grave”. Se espera que asista a la oración multitudinaria del Eid organizada por el Estado la próxima semana, que su padre tradicionalmente presidía.

Hosseinian añadió que los ataques de Irán contra las naciones del Pérsico también han sido estratégicos.

“Incluso cuando atacamos hoteles, teníamos información precisa de que estaban alojando a soldados estadunidenses e israelíes”, manifestó.

Jamenei instó a los Estados árabes del Pérsico a cerrar las bases estadounidenses en la región, aseverando que la protección prometida por Washington no era “nada más que una mentira”.

Dijo también que Irán ha estudiado “abrir otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería altamente vulnerable” si la guerra continúa. No dio más detalles.

El programa nuclear de Irán recibe más golpes

El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una publicación en redes sociales el jueves que garantizar que Teherán no desarrolle un arma nuclear era una prioridad más alta que el alza de los precios del petróleo.

Horas después, Netanyahu anunció que los ataques israelíes habían matado a un destacado científico nuclear iraní y herido a otros, pero dio pocos detalles.

Horas antes, Israel indicó que atacó una instalación nuclear en Irán en días recientes que ya había destruido con bombardeos en octubre de 2024. Este año, fotos satelitales generaron preocupación de que Teherán estuviera trabajando para restaurar la instalación.

Mientras Netanyahu hablaba, las fuerzas armadas israelíes informaron que habían detectado una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia Israel.

EU ha atacado más de 6 mil blancos en Irán

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el jueves que han atacado más de 6.000 objetivos en Irán desde que comenzó la guerra, incluidos más de 30 buques minadores.

Funcionarios británicos indicaron que varios efectivos estadounidenses resultaron heridos el miércoles en ataques con drones contra una base en Irbil, en el norte de Irak, que alberga a soldados británicos y estadunidenses.

Y el jueves en el oeste de Irak, se llevaban a cabo labores de rescate después de que un avión cisterna de reabastecimiento militar estadounidense se desplomara. El Comando Central de Estados Unidos indicó en un comunicado que el percance involucró a dos aeronaves, incluida una que aterrizó de forma segura, y que la causa del desplome no estaba relacionada con hostilidades.

Israel ataca el corazón de Beirut en su lucha con Hezbollah

Aviones de guerra israelíes atacaron Líbano, incluido el concurrido corazón de Beirut, en respuesta a misiles de combatientes de Hezbollah lanzados hacia Israel. Un ataque impactó en un vecindario cercano al Parlamento de Líbano, oficinas de Naciones Unidas y embajadas.

El portavoz militar israelí Avichay Adraee afirmó que atacaron una “instalación afiliada a Hezbollah”.

Un ataque israelí también alcanzó las inmediaciones de la única universidad pública de Líbano, matando a un profesor y al director de la facultad de ciencias en el campus de Hadath, en las afueras de los suburbios del sur de Beirut. Israel no había efectuado comentarios.

Otro ataque israelí contra una aldea en el sur de Líbano mató a nueve personas, incluidos cinco niños, informó el Ministerio de Salud libanés, y agregó que otras siete resultaron heridas. Un fotógrafo de AP que visitó el lugar encontró varios edificios dañados y destrucción generalizada, mientras rescatistas buscaban entre los escombros.

Otros dos ataques israelíes contra localidades separadas en el sur de Líbano mataron a seis personas más, indicó el ministerio de salud .

La agencia de la ONU para los refugiados indicó que hasta 3.2 millones de personas en Irán han sido desplazadas por la guerra. Señaló que la mayoría han huido de Teherán y otras grandes ciudades hacia el norte del país o zonas rurales. Unas 800 mil personas han sido desplazadas internamente en Líbano, lo que ha suscitado temores de que surja una crisis humanitaria .