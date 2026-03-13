Ejército de EU envía 2 mil 500 infantes de marina y al menos un barco más a Medio Oriente

Ejército estadunidense envía 2 mil 500 infantes de marina y al menos un barco más a Medio Oriente. Foto: AP

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- Aproximadamente 2 mil 500 infantes de marina y al menos un buque de asalto anfibio se dirigen a Oriente Medio, según informó un funcionario estadunidense a The Associated Press.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos relacionados con planes militares delicados, indicó que se ha ordenado el despliegue de efectivos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines y del buque de asalto anfibio USS Tripoli en Oriente Medio. Esta medida representa un importante aumento de tropas en la región.

Irán ha continuado lanzando ataques generalizados con misiles y drones contra Israel y los estados vecinos del Golfo, y ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, incluso mientras aviones de guerra estadunidenses e israelíes bombardean objetivos militares y de otro tipo en todo Irán.

La crisis humanitaria en el Líbano se agudizó, con casi 800 muertos y 850 mil desplazados, mientras Israel lanzaba oleadas de ataques contra los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, y advertía que no habría tregua.

Ante la creciente preocupación mundial por una posible crisis energética, el precio del crudo Brent, la referencia internacional, rondaba los 100 dólares por barril. Los precios del Brent son aproximadamente un 40 % más altos que cuando Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero.

En una entrevista con Fox News, el presidente estadunidense Donald Trump dijo que la guerra terminaría "cuando lo sienta en mis huesos".

Una explosión sacude la zona de una manifestación masiva

La explosión en Teherán sacudió la zona de la plaza Ferdowsi al mediodía, donde miles de personas se habían reunido para la manifestación anual del Día de Al-Quds en la que coreaban "muerte a Israel" y "muerte a Estados Unidos".

Israel había emitido una advertencia en una cuenta de X en persa pidiendo a la gente que evacuara la zona poco antes de la explosión. Pero pocos iraníes la habrían visto, ya que las autoridades han cortado casi por completo el acceso a internet desde el comienzo de la guerra. Las imágenes del lugar mostraban a la gente coreando "Dios es el más grande" mientras el humo se elevaba en la zona.

Posteriormente, el ejército israelí publicó un segundo mensaje en persa, señalando que el jefe del poder judicial iraní estaba presente en la manifestación y criticando a Irán por impedir que muchos vieran su advertencia.

El intransigente Gholamhossein Mohseni Ejei, líder del poder judicial iraní, estaba concediendo una entrevista a la televisión estatal durante la manifestación cuando se produjo el ataque. Sus guardaespaldas lo rodearon mientras él alzaba el puño y declaraba que Irán, «bajo esta lluvia y estos misiles, jamás retrocederá».

Estados Unidos afirma que 15 mil objetivos han sido atacados en Irán desde el comienzo de la guerra

Israel había anunciado previamente otra oleada de ataques en Irán dirigidos contra infraestructuras, y afirmó que su fuerza aérea había alcanzado más de 200 objetivos en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y plantas de producción de armas.

En Washington, el secretario de Defensa estadunidense, Pete Hegseth, declaró que han atacado más de 15 mil objetivos enemigos, lo que supone más de mil al día desde que comenzó la guerra.

También intentó abordar las preocupaciones sobre el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, diciendo a los periodistas: "Nos hemos ocupado de ello y no tenemos por qué preocuparnos".

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, prometió el jueves continuar los ataques y mantener cerrado el estrecho, en su primera declaración pública desde que sucedió a su padre, quien murió el primer día de la guerra. Khamenei no ha aparecido en público desde que asumió el liderazgo y emitió una declaración escrita.

Hegseth afirmó que Khamenei “está herido y probablemente desfigurado”, sin aportar pruebas ni dar más detalles. Israel sospecha que Khamenei resultó herido al comienzo de la guerra.

El ejército estadunidense confirmó el viernes que los seis tripulantes de un avión cisterna estadunidense KC-135 murieron al estrellarse en Irak, elevando a al menos 13 el número de militares estadunidenses fallecidos.

El Comando Central de Estados Unidos declaró que el accidente no estuvo relacionado con fuego amigo ni hostil, y que dos aeronaves estuvieron involucradas, una de las cuales aterrizó sin problemas.

El KC-135 es el cuarto avión que, según se ha reconocido públicamente, se ha estrellado en el marco de las operaciones militares estadunidenses contra Irán. La semana pasada, tres cazas estadunidenses fueron derribados por error por fuego amigo kuwaití.

Nuevos ataques iraníes en toda la región

Irán prosiguió sus ataques diarios contra la industria petrolera y otras infraestructuras en el Golfo Pérsico. En Omán, dos personas murieron cuando dos drones se estrellaron en la región de Sohar, según informó la Agencia de Noticias de Omán.

El destructor de la Armada estadunidense USS Oscar Austin derribó un misil balístico iraní sobre Turquía el viernes, según informó un funcionario estadunidense bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las operaciones militares en curso. Esta fue la tercera interceptación de este tipo sobre territorio miembro de la OTAN en las últimas dos semanas.

Los residentes de Adana, ciudad del sur de Turquía, informaron haber escuchado una fuerte explosión y las sirenas de la base aérea de Incirlik, utilizada por las fuerzas estadunidenses.

En una nueva muestra de inquietud por parte de algunos aliados cercanos de Estados Unidos, el canciller alemán Friedrich Merz pidió un "plan convincente" para poner fin a la guerra. Merz habló junto a los primeros ministros de Noruega y Canadá durante unas maniobras militares en Noruega.

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá se intensifican

Al menos ocho personas murieron en un ataque israelí contra la ciudad costera de Sidón, en el sur del Líbano, informó el viernes el Ministerio de Salud libanés. Otras nueve resultaron heridas, añadió el ministerio. La cifra de fallecidos podría aumentar a medida que los equipos de rescate busquen entre los escombros.

El ministerio informó que 773 personas —entre ellas más de 100 niños y 62 mujeres— han muerto desde que estallaron los combates entre Israel y los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, hace 10 días. Más de 1900 personas han resultado heridas, añadió.

Según el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, unas 850.000 personas se han visto desplazadas internamente en el Líbano. Guterres lanzó un llamamiento humanitario de 325 millones de dólares durante una visita sorpresa al país.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, instó a Israel a detener los ataques contra su país y criticó a Hezbolá por disparar cohetes contra objetivos israelíes.

“No hay justificación alguna para mantener a toda una nación como rehén”, afirmó.

Anteriormente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que los ataques realizados hasta el momento eran "solo el comienzo" y advirtió que el gobierno libanés "pagará un precio cada vez mayor por los daños a la infraestructura nacional libanesa utilizada por Hezbolá".

Salam rechazó las críticas, afirmando que el ejército libanés había desmantelado más de 500 posiciones militares y depósitos de armas de Hezbolá.

El ejército israelí afirmó que sus ataques han matado a más de 350 militantes de Hezbolá en el Líbano, incluidos los que denominó "comandantes clave".

Las autoridades iraníes afirman que más de 1.300 personas han muerto en Irán, e Israel ha reportado 12 fallecimientos.