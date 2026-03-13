México, Brasil y Colombia piden un cese al fuego "inmediato” en Medio Oriente

Un hombre sujeta una bandera iraní tras un ataque en Teherán, Irán. Foto: AP / Vahid Salemi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de dos semanas de que los gobiernos de Estados Unidos e Israel detonaron una guerra contra Irán, los gobiernos de México, Brasil y Colombia exhortaron a instaurar un cese al fuego "inmediato" para "abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación".

En una declaración conjunta de tres párrafos, en la cual no aparece el nombre de los actores del conflicto, los tres gobiernos progresistas de América Latina ofrecieron su disposición a "contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto".

Los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo, de Luz Inácio Lula da Silva y de Gustavo Petro mantienen posturas neutrales ante el conflicto que se está expandiendo en Medio Oriente, mientras que la mayoría de los gobiernos de América Latina se han alineado con el gobierno estadunidense de Donald Trump.

Con un tono cauteloso, los gobiernos de México, Brasil y Colombia no condenaron los ataques intensos de Estados Unidos e Israel contra Irán --y Líbano, recientemente--, ni las respuestas del régimen iraní contra diversos países de la región, en un conflicto que sigue escalando y cuyo final sigue sin definirse.