Secretario de Guerra de EU dice que líder de Irán está herido, con miedo y huyendo

WASHINGTON (apro). – Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, “está herido, tiene miedo y está huyendo”, sin dar mayor detalles y razones sobre la afirmación.

“¿Por qué hacer una declaración por escrito si en Irán tiene cámaras y tecnología? El líder iraní está herido, tiene miedo, está escondido y está huyendo… su padre está muerto”, puntualizó el secretario de Guerra del gabinete de Donald Trump en referencia a Khamenie.

En conferencia de prensa en el Pentágono para actualizar a los estadunidenses sobre la guerra contra Irán, habló sobre el nuevo líder supremo de la nación persa para minimizar la advertencia que hizo respecto al cierre el flujo del petróleo por el Estrecho de Ormuz.

“Están desesperados y derrotados, hemos destruido su capacidad de defensa”, insistió Hegseth, quien esta misma semana repitió que su país técnicamente había derrotado a Irán, pero negándose a establecer cuánto más duraría el conflicto bélico en la región del Oriente Medio.

“En solo 13 días de este conflicto nuestra artillería está haciendo historia al destruir con precisión y fuerza todos los sistemas de defensa de Irán… la misión está siendo exitosa”, dijo por su parte el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas estadunidenses.

Las declaraciones de Hegseth sobre Khamenei se avocan a intentar eliminar la preocupación que hay en Estados Unidos respecto a repercusiones económicas por el precio del petróleo debido a las acciones que está tomando Irán en el Estrecho de Ormuz.

El efecto inmediato del conflicto iniciado por Estados Unidos de la mano de Israel es el incremento en el costo de los combustibles, especialmente de la gasolina, cuyo valor promedio por galón en Estados Unidos ya es de 3.70 dólares.

Con el alza en el precio de la gasolina el costo de todos los bienes y servicios en Estados Unidos también se ha desproporcionado, causando mayores estragos en la inflación y por ende en el costo de vida de todos los estadunidenses.

“Optamos por destruir a la armada de Irán para anular su capacidad de intervenir con el flujo comercial en el Estrecho de Ormuz, este gobierno entiende la importancia estratégica de ello y por eso hemos actuado en consecuencia”, agregó el secretario de Guerra del gobierno de Trump.

La crisis energética por la guerra contra Irán que está golpeando a la comunidad internacional, según expertos, es consecuencia emanada de los errores del gobierno de Trump que subestimó la capacidad del gobierno iraní para tomar represalias.

Ante la situación de caos económico y los efectos político-electorales para Trump y su partido en las elecciones de medio periodo del martes 3 de noviembre, el gobierno estadunidense ha tenido que retractarse de muchas determinaciones que había instrumentado.

Para intentar bajar el costo del petróleo en los mercados internacionales por el conflicto en el Estrecho de Ormuz, Trump ha decidido levantar algunas de las sanciones petroleras que se habían impuesto a Rusia por la guerra que lanzó en contra de Ucrania.

También el gobierno de Trump contempla el utilizar crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, esto en adición al anuncio de esta semana de las naciones aliadas para también usar 400 millones de barriles del hidrocarburo de la Reserva Estratégica Internacional.

El anuncio de la liberación del crudo que hizo la Agencia Internacional de Energía a nombre de 32 naciones que incluye a Estados Unidos, tuvo un impacto menor en el costo del barril de petróleo en el mercado internacional lo que demostró que Irán sigue controlando el Estrecho de Ormuz por encima de lo que asegura el Pentágono.

En el Congreso federal, los legisladores republicanos, aliados de Trump, tienen miedo de que con la guerra en Irán y sus efectos en la economía, en las elecciones del 3 de noviembre los electores les quiten el control del Capitolio y se lo den a los demócratas.