Inteligencia ucraniana apunta que Rusia ayuda a Irán a atacar objetivos de EU en Oriente Medio

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en conferencia de prensa en el Palacio de los Elíseos en París, el 13 de marzo del 2026. Foto: Ludovic Marin/Pool Photo via AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el viernes 13 que la Inteligencia de Ucrania sospecha que el Kremlin estaría ayudando a Irán en sus ataques contra objetivos estadunidenses en Oriente Próximo, en el marco de la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Mi Inteligencia me ha dicho que creen que (Rusia) comparte información, inteligencia, con el régimen iraní. Les ayudan", aseveró Zelenski tras recordar que previamente ha habido indicios de colaboración entre Rusia e Irán. "Rusia ya proporcionó drones, los Shahed, (a las fuerzas iraníes). Construyeron y produjeron muchos drones y se los entregaron", señaló.

En esta línea, el mandatario ucraniano aseguró tener "pruebas al 100% de que el régimen iraní los utilizó (los drones rusos) contra bases estadunidenses y contra los aliados (de Ucrania) en Oriente Próximo". Es decir, "contra los vecinos de Irán" en la región.

Así las cosas, Zelenski advirtió de que al igual que Europa y Estados Unidos "pueden ayudar a Ucrania con Inteligencia" en su guerra con Rusia, "Rusia puede ayudar al régimen iraní". "Así que es un hecho, y como puede ver, no es un gran secreto".

Estas declaraciones llegaron después de que la Inteligencia militar de Reino Unido consideró que el papel que desempeña Rusia como aliado de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel no solo no tendrá un impacto negativo en la ofensiva rusa en Ucrania, sino que Moscú está saliendo ampliamente beneficiada.

Ello, después también de que Zelenski trasladase el viernes su agradecimiento al hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, por su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, durante un encuentro en París, donde este trató de presentarse como líder de una eventual transición democrática en el país asiático tras la muerte del hasta ahora líder de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, en un ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán.