Norcorea dispara una decena de misiles al Mar Oriental ante ejercicios militares de Seúl y EU

Vehículos militares estadunidenses durante las maniobras Freedom Shield con Corea del Sur, en Yeoncheon, Corea del Sur, el 14 de marzo del 2026. Foto: AP foto/Ahn Young-joon

SEÚL (AP) — Corea del Norte disparó este sábado unos 10 misiles balísticos hacia su mar oriental, informó el ejército de Corea del Sur, escenificando su propia demostración de fuerza mientras el rival Sur realiza un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que los misiles fueron disparados desde un área en Sunan, el sitio del aeropuerto internacional de Pyongyang, y volaron unos 350 kilómetros.

El ministro de Defensa japonés Shinjiro Koizumi señaló que las armas cayeron en aguas fuera de la zona económica exclusiva del país y que no hubo reportes de daños a aviones o barcos.

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto surcoreano manifestó que el ejército ha intensificado la vigilancia y está manteniendo la preparación ante posibles lanzamientos adicionales, mientras comparte estrechamente información con Estados Unidos y Japón.

Los lanzamientos se produjeron en momentos en que Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus ejercicios militares conjuntos anuales de primavera en los que participan miles de soldados, mientras el gobierno de Trump también libra una guerra en Oriente Medio.

La guerra ha generado preocupaciones sobre posibles fallas de seguridad en Corea del Sur, ya que medios locales —citando imágenes de cámaras de seguridad y otras imágenes— han especulado que Estados Unidos está reubicando algunos activos de defensa antimisiles estacionados en el país para apoyar operaciones contra Irán.

Cuando The Associated Press preguntó esta semana si las fuerzas estadunidenses en Corea estaban trasladando misiles interceptores de su sistema Terminal High Altitude Area Defense, o THAAD, en Seongju a Oriente Medio, la oficina del presidente Lee Jae Myung señaló que no podía confirmar detalles sobre operaciones militares estadunidenses.

La oficina aseguró que la posible reubicación de activos militares estadunidenses no afectaría la postura de defensa de los aliados contra Corea del Norte con armas nucleares, al tiempo que citó la fortaleza militar convencional de Corea del Sur. Antes dio una respuesta similar a reportes sobre la posible reubicación de sistemas de defensa antimisiles Patriot desde Corea del Sur.

Los lanzamientos se produjeron horas después de que el primer ministro surcoreano Kim Min-seok, el funcionario número 2 de Seúl, se reuniera con el presidente estadunidense Donald Trump en Washington y expresara esperanza de una diplomacia renovada entre Washington y Pyongyang. Lee busca mejorar las relaciones intercoreanas, y algunos de sus principales funcionarios han dicho que la esperada visita de Trump a China, a partir del 31 de marzo, puede crear una apertura con Pyongyang.

Pero los lanzamientos de este día parecieron atenuar esas esperanzas, señalando desafío por parte de Pyongyang, que en los últimos meses ha endurecido su postura hacia Seúl y ha instado a Washington a abandonar las demandas de desnuclearización como condición previa para las conversaciones.

Corea del Norte considera los ejercicios militares como simulacros de invasión y a menudo los utiliza como pretexto para intensificar sus propias demostraciones militares o pruebas de armas.

En años anteriores, el Norte ha realizado numerosos lanzamientos de salvas de misiles o artillería mientras los describía como simulaciones de ataques nucleares contra objetivos en Corea del Sur.

La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un criticó el martes 10 a Washington y Seúl por seguir adelante con sus ejercicios en un momento peligroso para la seguridad global, y advirtió que cualquier desafío a la seguridad del Norte traería “terribles consecuencias”.

Sin referirse directamente a la guerra con Irán, Kim Yo Jong dijo que los ejercicios entre Estados Unidos y Corea del Sur socavan la estabilidad regional en un momento en que la estructura de seguridad global se está “derrumbando rápidamente y estallan guerras en diferentes partes del mundo debido a los actos imprudentes de forajidos internacionales”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte ha emitido declaraciones separadas denunciando los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y expresando apoyo al nuevo líder supremo iraní Mojtaba Jamenei.

El ejercicio Freedom Shield, de 11 días hasta el 19 de marzo, es uno de los dos ejercicios anuales realizados por los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur. Los simulacros, en gran medida simulados por computadora, están diseñados para poner a prueba las capacidades operativas conjuntas de los aliados, al tiempo que incorporan escenarios de guerra y desafíos de seguridad en evolución. Freedom Shield estará acompañado por un programa de entrenamiento de campo llamado Warrior Shield.

Corea del Norte ha rechazado repetidamente los llamados de Washington y Seúl para reanudar la diplomacia destinada a reducir su programa nuclear. Las conversaciones se descarrilaron en 2019 tras el colapso de la segunda cumbre de Kim Jong Un con el presidente estadunidense Donald Trump durante su primer mandato.

Kim ha hecho de Rusia la prioridad de su política exterior, enviando miles de soldados y grandes cantidades de equipo militar para apoyar la guerra de Moscú en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda y tecnología militar.