Trump propone una misión internacional para reabrir el estrecho de Ormuz

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso una misión naval internacional para mantener el estratégico estrecho de Ormuz, arteria del comercio internacional de petróleo actualmente bajo bloqueo del Ejército iraní, y que permanezca "abierto y seguro".

El mandatario expresó su deseo de que "países afectados" por el cierre del estrecho se sumen a esta misión. El mandatario, que no ha dado plazos sobre la misma, mencionó específicamente su "esperanza" de que países como "China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido" acompañen a los navíos estadunidenses para reabrir el estrecho.

En su mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump asegura que "el 100% de la capacidad militar (iraní) está destruida" por los ataques conjuntos que EU e Israel llevan efectuando desde hace dos semanas justo antes de reconocer que a Teherán le resulta "fácil enviar un par de aviones no tripulados, colocar minas o lanzar misiles a lo largo del estrecho, por muy derrotados que estén".

"Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza por parte de una nación que ha sido completamente decapitada", manifestó el mandatario.

"Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin piedad la costa y seguirá hundiendo barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz quede abierto, seguro y libre", concluyó.

Más tarde, el propio Trump publicó un segundo mensaje en el que insta a los países de todo el mundo que reciben petróleo a través de Ormuz a "cuidar el paso". Estados Unidos "ayudará mucho" y "coordinará a estos países para que todo vaya rápido, suave y bien".

"Esto debería de haber sido un esfuerzo de equipo desde el principio y ahora lo será. ¡Unirá al mundo hacia la armonía, la seguridad y una paz eterna!", subrayó.

Irán se burla de Trump: “Suplica a otros, incluso a China”

Poco después del primer mensaje de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se burló de la iniciativa de Trump, quien "suplica a otros, incluso a China, que ayuden para que Ormuz sea seguro".

"El famoso paraguas de seguridad de Estados Unidos ha demostrado estar lleno de agujeros y ser incentivador en lugar de disuadir ante problemas", apuntó Araqchi en una publicación en redes sociales. "Ahora está suplicando a otros, incluso a China, que le ayude a que Ormuz sea seguro", añadió.

"Irán pide a sus vecinos hermanos que expulsen al agresor extranjero, especialmente mientras su única preocupación sea Israel", continuó el ministro de Exteriores iraní.