Turista alemán prueba salsa picante y demanda a taquería mexicana por 1.7 millones de pesos

Una taquería mexicana en Nueva York se convirtió en el centro de un caso judicial después de que un turista extranjero presentara una demanda relacionada con el nivel de picante de una salsa.. Foto: IG @lostacos1

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un juez federal en Nueva York desestimó la demanda presentada por un turista alemán que exigía 100 mil dólares —equivalentes a aproximadamente 1.7 millones de pesos mexicanos— contra una taquería mexicana después de afirmar que una salsa picante le provocó molestias físicas durante un viaje a la ciudad.

El caso fue presentado por Faycal Manz, ingeniero residente en Schemmerhofen, Alemania, quien visitó el restaurante Los Tacos No. 1, ubicado cerca de Times Square, durante un viaje realizado en agosto de 2024.

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Según el expediente judicial citado por medios estadounidenses como Gothamist y The New York Post, el visitante compró tacos y utilizó la barra de autoservicio del restaurante para agregar diferentes salsas al platillo.

La frase del juez sobre la salsa que terminó definiendo el caso

En su resolución, el juez federal Dale E. Ho, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, concluyó que el restaurante no incurrió en responsabilidad legal.

El magistrado explicó que el picante forma parte de las características esperadas de las salsas utilizadas en la gastronomía mexicana. El fallo incluyó una frase que fue citada por medios estadounidenses al difundirse la decisión judicial:

Cuando se trata de salsa, el picante suele ser el punto.

El tribunal indicó además que los consumidores pueden anticipar esa característica al elegir alimentos asociados con ese tipo de cocina.

La decisión se resolvió mediante juicio sumario, un mecanismo del sistema judicial estadounidense que permite cerrar un caso sin llegar a juicio cuando el tribunal considera que la demanda no cumple con los criterios legales necesarios.

El síntoma que el turista dijo haber registrado en su reloj inteligente

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales de Nueva York, el demandante aseguró que después de probar la salsa verde comenzó a experimentar ardor en la boca y molestias gastrointestinales.

También afirmó que su reloj inteligente registró un aumento en su frecuencia cardiaca después de ingerir el taco.

El turista sostuvo que el restaurante no advirtió sobre el nivel de picante de la salsa y argumentó que esa omisión debía considerarse una negligencia.

En su demanda solicitó una compensación de 100 mil dólares, equivalentes a alrededor de 1.7 millones de pesos mexicanos, por:

Gastos médicos

Dolor

Angustia emocional

Afectaciones a su viaje

El detalle que el tribunal encontró al revisar el expediente

Uno de los elementos que el tribunal destacó en la resolución fue la forma en que el cliente utilizó la barra de salsas del restaurante.

El juez señaló que el demandante no preguntó al personal sobre el nivel de picante ni probó la salsa antes de agregarla a los tacos.

Los Tacos No. 1, ubicado cerca de Times Square.

Foto: (IG @lostacos1)

Además, el propio turista reconoció en documentos judiciales que tenía una sensibilidad particular a los alimentos picantes detectada años antes en estudios médicos.

El tribunal determinó que esa condición individual no genera una obligación legal para el restaurante.

La resolución también indica que el demandante no presentó pruebas técnicas ni testimonios de expertos que respaldaran su afirmación de que la salsa representaba un riesgo para los clientes.

Fotos y reseñas del restaurante también fueron analizadas por el juez

Durante el análisis del caso, el tribunal revisó información pública disponible sobre el restaurante. Según reportó The New York Post, el fallo menciona que fotografías y reseñas publicadas en internet muestran que las salsas del establecimiento se identifican con distintos niveles de picante.

En esas referencias, la salsa verde aparece catalogada como “medium”, mientras que otra salsa roja está descrita como “spicy”. El tribunal consideró que esa información disponible públicamente permite a los clientes anticipar el nivel de picante de las salsas.

El portal neoyorquino Gothamist, que reportó el caso tras revisar el expediente judicial, incluso visitó el restaurante durante su cobertura. De acuerdo con el medio, un reportero probó la salsa mencionada en la demanda y señaló que el nivel de picante era moderado.

Lo que hizo el turista después del incidente con la salsa

El fallo judicial incluye otro elemento que el tribunal tomó en cuenta al analizar la demanda.

Según reportó The New York Post, el turista continuó con su viaje en Nueva York después del incidente. El visitante asistió al US Open de tenis durante su estancia en la ciudad y continuó con sus actividades turísticas.

Ese detalle fue incluido en el expediente judicial al evaluar las consecuencias descritas por el demandante.

Finalmente, el juez concluyó que la demanda no cumplía con los requisitos legales necesarios para responsabilizar al restaurante y resolvió el caso a favor de la taquería.