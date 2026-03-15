Estados del Golfo interceptan nuevos misiles y drones mientras Irán amenaza con ampliar la guerra

Fuego y columnas se alzan de una instalación petrolera en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el sábado 14 de marzo de 2026. Foto: AP

EL CAIRO, Egipto (AP) — Los estados del Golfo reportaron nuevos ataques con misiles y drones el domingo después de que Irán amenazó con ampliar su campaña e instó a evacuar tres puertos importantes en Emiratos Árabes Unidos, mientras la guerra en Oriente Medio, ahora en su tercera semana, se expande aún más.

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero y dijeron que estaban atacando sitios nucleares y militares y alentando al pueblo iraní a levantarse contra sus líderes. Irán ha respondido con ataques contra Israel y países vecinos en el Golfo Pérsico.

La guerra, que no muestra señales de terminar pronto, ha trastocado los viajes aéreos globales, interrumpido las exportaciones de petróleo de la región y subido los precios del combustible en todo el mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que esperaba que sus aliados enviaran buques de guerra para asegurar el vital estrecho de Ormuz. Ninguno de los países, que dependen más que Estados Unidos del petróleo y el gas que pasan por el estrecho, respondieron con compromisos firmes hasta el domingo, aunque algunos dijeron que estaban considerando actuar.

Bahrein, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos advirtieron a la gente el domingo que estaban trabajando para interceptar proyectiles entrantes, al día siguiente de que Irán amenazó los puertos emiratíes, la primera vez que lo hace contra activos no estadounidenses de un país vecino.

Irán acusó anteriormente a Estados Unidos de utilizar “puertos, muelles y escondites” en los Emiratos Árabes Unidos para lanzar ataques contra la isla de Kharg, donde se encuentra la principal terminal que gestiona las exportaciones de petróleo de Irán, sin aportar pruebas. Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo que albergan bases estadounidenses han negado permitir que su territorio o su espacio aéreo se utilicen para operaciones militares contra Irán.

Desde que comenzó la guerra, los ataques iraníes han matado al menos a una docena de civiles en los estados del Golfo, la mayoría de los trabajadores migrantes. En Irán, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que más de 1.300 personas han muerto hasta ahora. El Ministerio iraní de Salud dice que 223 mujeres y 202 niños están entre los muertos, según Mizan, la agencia oficial de noticias del poder judicial.

En Israel, 12 personas han muerto por fuego de misiles iraníes desde que comenzó la guerra y más han resultado heridas. incluidos tres el domingo . Al menos 13 militares de Estados Unidos también han muerto desde que comenzó la guerra, seis de ellos en un accidente de avión en Irak la semana pasada.

Mientras tanto, la crisis humanitaria del Líbano se agravó, con más de 820 personas muertas, según el Ministerio de Salud, y 850.000 desplazadas desde que Hezbollah, respaldado por Irán, comenzó a atacar a Israel e Israel respondió con ataques y envió tropas adicionales al sur de Líbano.

Irán dice que EEUU atacó desde Emiratos

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que Estados Unidos atacó la isla de Kharg y la isla de Abu Musa desde dos ubicaciones en los Emiratos Árabes Unidos, Ras Al-Khaimah y un lugar “muy cerca de Dubái”; algo que calificó de peligroso, y señaló que Irán “intentará tener cuidado de no atacar ninguna zona poblada” allí.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que no tenía respuesta a la afirmación de Irán.

Un asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, rechazó la afirmación iraní de que Estados Unidos utilizó territorio o espacio aéreo emiratí como base para sus ataques contra la isla de Kharg.

Irán ha disparado cientos de misiles y drones contra vecinos árabes del Golfo —Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Omán— durante la guerra.

Ha dicho que apuntaba a activos de Estados Unidos, incluso cuando se reportaron ataques en sitios civiles como aeropuertos y campos petroleros. Aunque sus defensas antiaéreas han interceptado la mayoría, la guerra ha causado daños significativos y ha sacudido las economías de los estados del Golfo.

Araghchi también dijo el domingo al medio con sede en Londres Al-Araby al-Jadeed que Irán está listo para considerar cualquier propuesta que incluya “un fin completo” de la guerra y señaló que había esfuerzos de mediación en marcha entre Irán y sus vecinos para desescalar.

No indicó si se había logrado algún progreso.

Trump insta a aliados a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz

A medida que aumenta la ansiedad global por los precios y el suministro de petróleo, Trump dijo el sábado que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros envíen buques de guerra para mantener el estrecho de Ormuz “abierto y seguro”. No estaba claro si alguno planeaba aceptar su solicitud.

En Europa, que depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas del Golfo, Reino Unido respondió que estaba conversando con aliados sobre una “gama de opciones” para proteger la navegación.

En una publicación en redes sociales, Araghchi instó a los vecinos a “expulsar a los agresores extranjeros” y describió la convocatoria de Trump como “mendigar”.

El mando militar conjunto de Irán reiteró su amenaza de atacar “infraestructuras petroleras, económicas y energéticas” vinculadas a Estados Unidos en la región si se golpea la infraestructura petrolera de la República Islámica.

La guerra desatada un desplazamiento masivo en Irán

La agencia de migración de la ONU dijo el domingo que el deterioro de las condiciones en las ciudades iraníes estaba empujando a muchos iraníes a las provincias del norte en busca de seguridad.

La Organización Internacional para las Migraciones dijo que los iraníes también están huyendo a países vecinos, incluidos casi 32.000 a Afganistán y casi 4.000 a Pakistán, aunque los aeropuertos y la mayoría de los cruces fronterizos —especialmente con Irak— están cerrados.

Después de que guerras anteriores —incluidas en Siria y Afganistán— desencadenarán crisis de refugiados que presionaron los recursos disponibles y polarizaron la política en Europa, Turquía y el norte de África, los estados vecinos temen que la guerra con Irán pueda volver a obligar a un gran número de personas a abandonar sus hogares.

Israel es alcanzado por más ataques con misiles iraníes

Irán disparó andanadas de misiles hacia Israel el domingo, lo que hizo huir a la población hacia refugios mientras sonaban las sirenas y varios impactos alcanzaron el centro de Israel y el área de Tel Aviv.

Magen David Adom, el servicio de rescate de Israel, difundió un video que muestra un gran cráter en una calle y daños por metralla en un edificio de apartamentos.

Los ataques en la región de Tel Aviv causaron daños en 23 lugares y provocaron un pequeño incendio el domingo.

Los impactos Múltiples se han convertido en un sello distintivo de la guerra, ya que el ejército de Israel dice que Irán está empleando bombas de racimo que pueden evadir algunas defensas antiaéreas y dispersar municiones más pequeñas en varias ubicaciones.