La ofensiva de EU e Israel mata a más de 3 mil personas en Irán, según una ONG

Palestinos llevan en andas a Muhammad Bani Odeh, de 5 años, durante el funeral de cuatro miembros de la familia Odeh que murieron en su coche a manos de las fuerzas de seguridad israelíes durante una operación militar en Tammun, Cisjordania, el domingo 15 de marzo de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - Al menos 3 mil 040 personas han muerto, en su mayoría civiles, como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán iniciados el 28 de febrero, según el balance publicado este domingo por la ONG de derechos humanos iraní HRANA.

La cifra incluye a 1.319 civiles, de los cuales 206 serían menores de edad, además de 1.122 militares, informa HRANA, que cita informes oficiales de las autoridades sanitarias, de emergencias y protección civil y a activistas. Además, incluye 599 muertes de personas cuya filiación no se ha podido esclarecer.

Esta cifra incluye la muerte de 21 personas fallecidas en las últimas 24 horas, todas ellas civiles, incluido un menor de edad, ha indicado la organización en un comunicado publicado en su página web. Estas 21 muertes son consecuencia de 285 ataques en 18 de las 31 provincias en las que se divide administrativamente el territorio iraní.

Por primera vez en los 16 días de bombardeos Teherán no ha ocupado el primer puesto en el listado de provincias con más ataques y pasa ahora al segundo puesto, por detrás de la provincia de Isfahán.

El último balance publicado por el Ministerio de Sanidad iraní incluye a 1.200 fallecidos y unos 10.000 heridos.