Trump pidió a siete países que se unan a la coalición para vigilar el estrecho de Ormuz en Irán. Foto: AP

EL CAIRO (AP).- El presidente Donald Trump dijo que exigió a unos siete países que envíen buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz, pero sus llamamientos no han obtenido ningún compromiso, mientras los precios del petróleo se disparan durante la guerra con Irán.

El presidente se negó a revelar los nombres de los países que dependen en gran medida del crudo de Oriente Medio con los que la administración está negociando para que se unan a una coalición que controle la vía marítima por donde normalmente fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

“Exijo que estos países intervengan y protejan su propio territorio, porque les pertenece”, dijo Trump sobre el estrecho, afirmando que Estados Unidos no necesita ese canal de navegación debido a su propio acceso al petróleo. Trump hizo estas declaraciones mientras respondía a las preguntas de los periodistas durante su vuelo de regreso a Washington desde Florida a bordo del Air Force One.

Trump afirmó que China obtiene cerca del 90% de su petróleo del estrecho, mientras que Estados Unidos obtiene una cantidad mínima. Se negó a comentar si China se unirá a la coalición.

“Sería bueno que otros países colaboraran con nosotros en la vigilancia de este tema, y ??les ayudaremos. Trabajaremos con ellos”, dijo Trump. Anteriormente, había hecho un llamamiento a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró anteriormente a la cadena CBS que Teherán había recibido solicitudes de varios países que buscaban un paso seguro para sus buques, y que la decisión final recaía en nuestras fuerzas armadas. Añadió que se había permitido el paso a un grupo de buques de diferentes países, sin ofrecer más detalles.

Irán ha declarado que el estrecho está abierto a todos excepto a Estados Unidos y sus aliados.

Araghchi añadió que «no vemos ninguna razón para dialogar con los estadounidenses» sobre cómo poner fin a la guerra, y señaló que Israel y Estados Unidos iniciaron los combates con ataques coordinados el 28 de febrero durante las conversaciones indirectas entre ambos países sobre el programa nuclear iraní. Asimismo, afirmó que Teherán «no tiene ningún plan para recuperar» el uranio enriquecido que quedó sepultado bajo los escombros tras los ataques estadounidenses e israelíes del año pasado.

Los países se muestran cautelosos tras la llamada de Trump

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el domingo a la cadena NBC que ha estado "en diálogo" con algunos de los países que Trump había mencionado anteriormente, y afirmó que esperaba que China "fuera un socio constructivo" en la reapertura del estrecho. Pero los países no hicieron promesas.

Según Gran Bretaña, el primer ministro Keir Starmer conversó el domingo con Trump sobre la importancia de reabrir el estrecho "para poner fin a las interrupciones en el transporte marítimo mundial", y habló por separado sobre el tema con el primer ministro de Canadá.

A bordo del Air Force One, Trump mencionó específicamente a Starmer, de quien dijo que inicialmente se negó a poner a los portaaviones británicos "en peligro".

“Tanto si recibimos apoyo como si no, puedo decir esto, y se lo dije a ellos: lo recordaremos”, dijo Trump.

Liu Pengyu, portavoz de la embajada de China en Estados Unidos, declaró anteriormente que "todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro energético estable y sin obstáculos" y que China "reforzaría la comunicación con las partes pertinentes" para lograr una desescalada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que “toma nota” de la llamada de Trump y que “coordinará estrechamente y revisará cuidadosamente” la situación con Estados Unidos.

Se prevé que Trump se dirija directamente a Japón cuando la primera ministra Sanae Takaichi se reúna con él el jueves en la Casa Blanca.

Francia ya había declarado que está trabajando con varios países —el presidente Emmanuel Macron mencionó socios en Europa, India y Asia— en una posible misión internacional para escoltar barcos a través del estrecho, pero ha recalcado que debe llevarse a cabo cuando "las circunstancias lo permitan", cuando los combates hayan cesado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, país que no fue mencionado en la llamada de Trump, declaró a la cadena de televisión ARD: "¿Pronto seremos parte activa de este conflicto? No".

Mientras tanto, las reservas de petróleo de emergencia "pronto comenzarán a llegar a los mercados mundiales", dijo el domingo la Agencia Internacional de Energía, describiendo la acción colectiva para bajar los precios como "la mayor de la historia".

La semana pasada actualizó el anuncio de 400 millones de barriles a casi 412 millones. Los países miembros asiáticos planean liberar sus reservas "de inmediato", y las reservas de Europa y América se liberarán "a partir de finales de marzo".

Trump no respondió directamente si su administración está considerando la venta de futuros de petróleo como una forma de frenar el aumento vertiginoso de los precios del crudo.

“Los precios se desplomarán en cuanto esto termine. Y terminará muy pronto”, dijo a los periodistas.

Se reportan más ataques con misiles y drones

Los estados árabes del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Bahréin, informaron de nuevos ataques con misiles o drones un día después de que Irán pidiera la evacuación de tres puertos importantes en los Emiratos Árabes Unidos; es la primera vez que amenaza los activos no estadounidenses de un país vecino.

Dubái suspendió temporalmente los vuelos en su aeropuerto internacional, el de mayor tráfico del mundo, después de que un dron impactara contra un tanque de combustible y provocara un incendio. Los equipos de defensa civil controlaron el fuego y no se registraron heridos, según informaron las autoridades.

Teherán afirmó que los ataques estadounidenses del viernes contra la isla de Kharg, donde se encuentra la principal terminal petrolera de Irán, fueron lanzados desde los Emiratos Árabes Unidos, sin aportar pruebas. Asimismo, amenazó con atacar las infraestructuras petroleras, económicas y energéticas vinculadas a Estados Unidos si su infraestructura petrolera resulta dañada.

El Comando Central de Estados Unidos declaró no tener respuesta a la afirmación de Irán, y Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, la rechazó. Los países del Golfo que albergan bases estadounidenses han negado haber permitido que su territorio o espacio aéreo se utilicen para operaciones militares contra Irán.

Irán ha disparado cientos de misiles y drones contra sus vecinos árabes del Golfo durante la guerra, causando daños significativos y sacudiendo sus economías, aunque la mayoría son interceptados. Teherán afirma que sus objetivos son estadounidenses, a pesar de que se han reportado ataques iraníes contra objetivos civiles como aeropuertos y campos petrolíferos.

El número de víctimas de la guerra aumenta en toda la región

Los ataques iraníes han causado la muerte de al menos una docena de civiles en los países del Golfo, la mayoría de ellos trabajadores migrantes.

En Irán, el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que más de 1300 personas han perdido la vida. Según Mizan, la agencia de noticias oficial del poder judicial, el Ministerio de Salud iraní indicó que entre los fallecidos se encuentran 223 mujeres y 202 niños.

El gobierno iraní mostró el domingo a los periodistas los edificios dañados por los ataques del viernes en Teherán. Una comisaría fue alcanzada y los edificios aledaños sufrieron daños. Las paredes exteriores de algunos apartamentos quedaron destruidas.

“Dios tuvo misericordia de todos nosotros”, dijo Elham Movagghari, una residente. Otros iraníes están abandonando el país.

En Israel, doce personas han muerto a causa de los misiles iraníes y varias más han resultado heridas, tres de ellas el domingo. Al menos trece militares estadounidenses han fallecido, seis de ellos en un accidente aéreo en Irak la semana pasada.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, al menos 820 personas han muerto en el país desde que Hezbolá, con el apoyo de Irán, atacara a Israel, país que respondió con bombardeos y el envío de tropas adicionales al sur del Líbano. En tan solo 10 días, más de 800.000 personas —casi una de cada siete personas en el Líbano— han sido desplazadas.

Más ataques con misiles iraníes alcanzan Israel

El ejército israelí anunció a primera hora del lunes que Irán lanzó misiles hacia Israel.

Anteriormente, varios ataques aéreos impactaron el centro de Israel y la zona de Tel Aviv, donde causaron daños en 23 lugares y provocaron un pequeño incendio. Magen David Adom, el servicio de rescate israelí, publicó un video que muestra un gran cráter en una calle y daños por metralla en un edificio de apartamentos.

El ejército israelí afirma que Irán está lanzando bombas de racimo que pueden eludir algunas defensas aéreas y dispersar submuniciones en múltiples ubicaciones.

Esta versión corrige la información y aclara que Araghchi estaba hablando con CBS, no con NBC como se informó anteriormente.