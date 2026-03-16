BBC solicita a tribunal desestime demanda por difamación de Trump, valorada en 10 mil mdd. Foto: Markus Schreiber / Ap photo

LONDRES (AP).- Este día, la BBC presentó una moción ante un tribunal estadounidense solicitando que se desestime la demanda de 10 mil millones de dólares interpuesta por el presidente Donald Trump en su contra.

La cadena pública británica afirmó que el tribunal de Florida donde se espera que se celebre el juicio no tiene jurisdicción sobre el caso. Además, argumentó que Trump no pudo demostrar que la cadena tuviera la intención de tergiversar su imagen.

Trump presentó una demanda en diciembre por la forma en que un documental de la BBC editó un discurso que pronunció el 6 de enero de 2021. La demanda exige 5 mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por difamación y otros 5 mil millones de dólares por prácticas comerciales desleales.

El mes pasado, un juez del tribunal federal del Distrito Sur de Florida fijó provisionalmente la fecha del juicio para febrero de 2027.

La BBC argumentó que el caso debería desestimarse porque el documental nunca se emitió en Florida ni en Estados Unidos.

“Por lo tanto, hemos impugnado la jurisdicción del tribunal de Florida y hemos presentado una moción para desestimar la demanda del presidente”, dijo la corporación en un comunicado.

En un documento de 34 páginas, la BBC también argumentó que Trump no logró "alegar de manera plausible hechos que demuestren que los acusados ??tenían la intención de crear una impresión falsa a sabiendas".

El caso de Trump "se queda muy lejos del alto listón que supone la malicia real", añadió.

El documental, titulado “Trump: ¿Una segunda oportunidad?”, se emitió días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

El programa unió tres citas de dos secciones de un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, creando lo que parecía ser una sola cita, en la que Trump parecía alentar explícitamente a sus seguidores a asaltar el edificio del Capitolio.

Entre las partes eliminadas había una sección donde Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

El presidente de la cadena se disculpó con Trump por la edición del discurso, admitiendo que dio «la impresión de un llamado directo a la violencia». Sin embargo, la BBC rechaza las acusaciones de difamación. El escándalo provocó la dimisión del director ejecutivo y del jefe de noticias de la BBC el año pasado.