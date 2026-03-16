Colapsa la red eléctrica en Cuba mientras el país lucha contra la crisis energética

La gente hace fila en la calle para comprar pan en La Habana, Cuba, el viernes 13 de marzo de 2026. . Foto: AP/Ramon Espinosa

LA HABANA (AP).- Este día, las autoridades cubanas informaron de un apagón generalizado en toda la isla, un país de unos 11 millones de habitantes, mientras se agravan sus crisis energética y económica. Cuba atribuyó sus problemas al bloqueo energético estadounidense, luego de que el presidente Donald Trump advirtió en enero sobre la imposición de aranceles a cualquier país que le venda o suministre petróleo.

El Ministerio de Energía y Minas informó el día X de una "desconexión total" del sistema eléctrico del país y anunció que estaba investigando el incidente.

El presidente Miguel Díaz-Canel declaró el viernes que la isla no había recibido cargamentos de petróleo en más de tres meses y que estaba funcionando con energía solar, gas natural y centrales termoeléctricas, y que el gobierno se ha visto obligado a posponer cirugías para decenas de miles de personas.

Un apagón masivo ocurrido hace más de una semana afectó al oeste de la isla, dejando a millones de personas sin electricidad.

Los envíos de petróleo, vitales para la supervivencia de Venezuela, se interrumpieron después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano a principios de enero y arrestara a su entonces presidente, Nicolás Maduro.

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia energía, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, ya que su red eléctrica continúa deteriorándose.

El viernes, Díaz-Canel confirmó que Cuba estaba manteniendo conversaciones con el gobierno estadounidense a medida que los problemas siguen agravándose.