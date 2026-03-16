Hubo "mucho abuso" durante la Conquista de México: Rey Felipe VI

Visita. El Rey visitó la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional . Foto: X/CasaReal

MADRID (EUROPA PRESS) -El Rey Felipe VI reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista, pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena. Y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

El monarca hizo esta reflexión durante la visita que ha realizado a la exposición "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acompañado por el embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz.

Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista.

De hecho, la falta de respuesta a la carta que el mandatario remitió a Felipe VI en marzo de 2019 en este sentido fue la razón esgrimida por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, para no invitar al Rey a su toma de posesión en octubre de 2024, pese a que este es quien tradicionalmente asiste en representación de España a este tipo de actos.

Hay cosas que cuando se estudian y se miran con "nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", comentó el Rey durante la visita, según las imágenes difundidas por Zarzuela en redes sociales, "pero hay que conocerlas".

No obstante, hay que hacerlo, abogó, "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso" y también hay que "sacar lecciones" ante las "controversias morales y éticas" que hubo sobre cómo se ejerció el poder "desde el primer día".

Hubo "mucho abuso"

Felipe VI recordó que "los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias" demostraron un "un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso".

El Rey defendió que exposiciones como esta, organizada de forma conjunta por el Ministerio de Exteriores español y la Secretaría de Cultura de México, contribuyen al conocimiento mutuo en los dos países y también a un mayor aprecio.

"Esta exposición abre una ventana de conocimiento, de interés, de curiosidad sobre algo que es tan potente y tan propio de México y de todas las culturas mesoamericanas", valoró, esgrimiendo que es "muy bonito (...) ver cómo las civilizaciones se han encontrado con sus momentos de lucha, de conflicto y de controversia".

A su juicio, es algo que debería conocer la juventud "para apreciarse a sí misma" a ambos lados del Atlántico porque "al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy", refirió, felicitándose de la "feliz historia" que ha sido poder traer a Madrid esta exposición.

La visita no estaba en la agenda

La visita a la exposición, en la que también han acompañado al Rey el director de la AECID, Antón Leis, la directora del MAN, Isabel Izquierdo, y el catedrático de Antropología de la Universidad Complutense Andres Ciudad --miembro del comité científico de la exposición--, no figuraba en la agenda pública de Felipe VI. Desde Zarzuela se ha explicado que el Rey quería visitarla antes de que cierre sus puertas el próximo domingo y quería hacerlo de forma privada.

Precisamente, durante la inauguración de esta exposición el pasado 31 de octubre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya habló sobre el papel de España durante la Conquista, reconociendo que hubo "claroscuros" en la historia compartida entre los dos países.

"Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", dijo entonces el jefe de la diplomacia.

La muestra la organizó Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Secretaría de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), en colaboración con el Ministerio de Cultura español, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

En ella, se ahonda en el contexto social de las mujeres indígenas desde época prehispánica, en el hogar, la comunidad, la esfera económica, ritual y funeraria, pero también como gobernantes en posiciones de poder, resaltando su relevancia como madres, cuidadoras, proveedoras, sanadoras, tejedoras, chamanas, guardianas de saberes, guerreras y gobernantes.