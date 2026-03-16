Irán mantiene control sobre el tráfico marítimo, mientras Israel recrudece ataques contra Líbano

Control. Llamas y humo tras el impacto de un dron contra un tanque de combustible, lo que obligó a suspender temporalmente los vuelos cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Foto: AP Foto

BEIRUT, Líbano (AP) — La guerra en Oriente Medio continuaba en múltiples frentes el lunes: Estados Unidos e Israel atacaron objetivos militares en la capital iraní, Israel intensificaba su campaña contra combatientes de Hezbollah en Líbano e Irán respondía con un ataque con drones que obligó al cierre temporal del aeropuerto de Dubái.

Los temores a una crisis energética mundial persistían, aun cuando un pequeño número de barcos pasaba por el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por donde normalmente se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Los ataques iraníes contra buques comerciales en y alrededor del estrecho —e incluso la sola amenaza de esos ataques— han ralentizado el transporte marítimo allí. Eso ha elevado drásticamente el precio del petróleo y ha puesto presión sobre Washington para hacer algo que alivie el golpe que están sintiendo los consumidores y la economía mundial.

El crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril el lunes. El presidente Donald Trump dijo que ha exigido a media docena de países que envíen buques de guerra a fin de mantener abierto el estrecho de Ormuz. Pero hasta ahora sus llamados no han obtenido compromisos.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dijo sobre el estrecho: “Desde nuestra perspectiva está abierto” — sólo que no para Estados Unidos, Israel y sus aliados. En redes sociales, Araghchi también calificó de “delirantes” las afirmaciones de que su país podría estar buscando un fin negociado de la guerra. Señaló que Irán no buscaba ni una “tregua ni conversaciones”.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán hace más de dos semanas, Teherán ha estado disparando con regularidad drones y misiles hacia Israel, hacia bases estadounidenses en la región y a la infraestructura energética de los países árabes del golfo Pérsico.

Israel ataca Beirut y Teherán

Se oyeron enormes explosiones en Beirut mientras Israel lanzaba nuevos ataques contra la capital libanesa, y afirmó que estaba atacando infraestructura relacionada con el grupo armado Hezbollah, respaldado por Irán. Hezbollah comenzó a disparar cohetes hacia el norte de Israel después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación para muchos barrios de Beirut, así como del sur de Líbano.

Los ataques de Israel han desplazado a más de 1 millón de libaneses —un 20% de la población— de amplias franjas de la región sur del país y de los suburbios de Beirut, según el gobierno libanés, que dice que unas 850 personas han muerto por dichos ataques. Algunas tropas israelíes han avanzado hacia el sur de Líbano, y hay temores de que Israel esté preparando una invasión a gran escala.

En el sur de Líbano, siete personas murieron en ataques aéreos israelíes, según autoridades y reportes de prensa.

No mucho después de que el ejército de Israel anunció que había lanzado nuevos ataques contra Teherán, se oyeron explosiones en la capital iraní y en zonas periféricas.

Un residente de Teherán dijo que iba conduciendo cuando presenció cómo un ataque aéreo redujo a polvo una comisaría de policía y dañó gravemente tiendas y autos cercanos. El hombre, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno, dijo que “se sintió como el fin del mundo”.

No había más detalles de inmediato, ya que la información que sale de Irán está severamente limitada por cortes de internet, ataques aéreos las 24 horas y estrictas restricciones a los periodistas.

Más de mil 300 personas han muerto en Irán hasta ahora, según la Media Luna Roja iraní.

Israel ha llevado a cabo unos 7 mil 600 ataques contra Irán hasta ahora, dejando fuera de combate el 85% de sus defensas antiaéreas y el 70% de los lanzadores de misiles de Irán, dijo a los periodistas el lunes el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani.

En Israel, 12 personas han muerto por la caída de misiles iraníes. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto.

Trump busca la ayuda de aliados para vigilar el estrecho de Ormuz

El virtual cierre del estrecho de Ormuz está inquietando a la economía mundial, elevando los precios de la energía y los fertilizantes; amenazando con escasez de alimentos en países pobres; desestabilizando estados frágiles; y complicando los esfuerzos de los bancos centrales por reducir los precios para los consumidores.

El lunes, Trump dijo que “numerosos países” le han dicho que “van en camino” para ayudar a vigilar el estrecho de Ormuz. Pero también sugirió que la reticencia de algunos países a sumarse a la guerra contra Irán mostraba una falta de reciprocidad en los acuerdos de defensa con Estados Unidos.

Los europeos han criticado a Estados Unidos e Israel por no ofrecer claridad sobre sus objetivos en la guerra.

“El nivel de entusiasmo me importa”, dijo. Trump no especificó los países, pero anteriormente ha apelado a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

El crudo Brent se cotizaba en 100.21 dólares por barril el lunes, aproximadamente 40% por encima de su nivel antes de que empezara la guerra.

Muchos funcionarios buscan aliviar los precios. Fatih Birol, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, dijo que sus 32 países miembros aún tienen reservas adicionales de 1.400 millones de barriles además de los 400 millones récord que acordaron liberar para paliar las limitaciones de suministro.

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, dijo en un video publicado en X que las fuerzas estadounidenses se están centrando en las amenazas de Irán contra los buques que transportan petróleo y gas natural.

Antes de una reunión en Bruselas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que los ministros de Exteriores del bloque discutirían la posibilidad de ampliar una misión naval que protege a los barcos en el mar Rojo al estrecho de Ormuz, sin dar detalles.

El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, dijo a los periodistas en Bruselas que su país está a favor de fortalecer las misiones antipiratería y defensivas en el mar Rojo, pero dijo que no creía en ampliar sus funciones al estrecho de Ormuz.

El primer ministro británico, Keir Starmer, cuyo país no es miembro de la UE, dijo a los periodistas que Reino Unido y sus aliados estaban trabajando en un plan para reabrir el estrecho. Starmer dijo que Reino Unido podría desplegar drones británicos de búsqueda de minas ya en la región, pero insistió en que “no será arrastrado a la guerra más amplia”.

Japón y Australia dijeron el lunes que no se les ha pedido que ayuden a proteger el estrecho y que no tienen planes actuales de hacerlo.

Irán golpea el aeropuerto de Dubái, cae metralla en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Al amanecer del lunes, un dron impactó un tanque de combustible cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo en tráfico internacional de pasajeros, lo que provocó un gran incendio. No se reportaron heridos, pero el aeropuerto suspendió todos los vuelos durante varias horas.

Más tarde, una persona murió en la capital de Emiratos Árabes Unidos cuando un misil iraní alcanzó un vehículo, informó la oficina de medios de Abu Dabi. Las autoridades dijeron que ataques con drones el lunes provocaron incendios en dos instalaciones petroleras de EAU: en Abu Dabi y Fujairah.

En Israel, un ataque de misiles iraníes interceptado esparció metralla por la Ciudad Vieja de Jerusalén, golpeando el tejado del Patriarcado Greco Ortodoxo, a sólo metros de la Iglesia del Santo Sepulcro, construida sobre lo que muchos cristianos veneran como el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús.

La metralla también cayó cerca del Muro Occidental, el lugar más sagrado donde los judíos pueden rezar, y dentro del recinto de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam. Los ataques con misiles contra Jerusalén han sido raros en el pasado.