Maestro de secundaria enfrenta cargos por tocamientos a alumnas

Profesor en Queens es acusado de abuso a al menos siete estudiantes. Autoridades investigan el caso.. Foto: NYPD

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un profesor de secundaria en el distrito de Queens, en Nueva York, fue acusado por autoridades de realizar tocamientos indebidos a al menos siete estudiantes, según informaron funcionarios encargados de la investigación. El caso se encuentra en proceso judicial mientras continúan las indagatorias para determinar el alcance de los hechos.

De acuerdo con información difundida por Daily News fiscales locales, el docente habría llevado a cabo conductas inapropiadas dentro de las instalaciones escolares en distintos momentos. Las acusaciones señalan que el profesor tocó a las estudiantes en áreas como el pecho y los glúteos sin su consentimiento.

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Autoridades detallan denuncias de múltiples estudiantes

Las autoridades indicaron que las denuncias provienen de al menos siete alumnas, quienes reportaron incidentes ocurridos en un periodo aún bajo revisión. Los testimonios fueron recopilados como parte de una investigación que incluyó entrevistas y revisión de antecedentes dentro del entorno escolar.

Según los reportes oficiales, algunos de los ataques por parte del profesor habrían ocurrido dentro de aulas y otros espacios del plantel. Las autoridades no han precisado si existían denuncias previas contra el docente antes de este caso.

Detención e inicio del proceso judicial

El profesor fue detenido y posteriormente presentado ante un tribunal, donde enfrenta cargos relacionados con abuso sexual y conducta inapropiada con menores. Durante la audiencia inicial, la fiscalía expuso los señalamientos en su contra y solicitó medidas cautelares.

El tribunal determinó condiciones iniciales para el proceso, mientras se define la evolución del caso. La defensa del acusado no ha emitido una declaración pública detallada sobre las acusaciones hasta el momento.

Intervención del sistema escolar

El sistema escolar correspondiente informó que el docente fue separado de sus funciones tras conocerse las denuncias. Autoridades educativas señalaron que se activaron protocolos internos para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Asimismo, indicaron que se brinda apoyo a las alumnas afectadas y a sus familias, en coordinación con servicios especializados. La institución también inició una revisión interna para evaluar posibles fallas en los mecanismos de prevención y detección.

Investigación continúa y autoridades piden colaboración

Las autoridades informaron que la investigación sigue abierta y no descartan que puedan surgir más denuncias relacionadas con el mismo caso. Por ello, hicieron un llamado a cualquier persona que tenga información relevante a presentarse ante las instancias correspondientes.

Contexto de protocolos y medidas en escuelas

En Nueva York, las escuelas públicas cuentan con lineamientos para prevenir conductas inapropiadas y proteger a los estudiantes. Estos protocolos incluyen mecanismos de denuncia, capacitación del personal y procedimientos de respuesta ante reportes.

Autoridades educativas reiteraron que cualquier señalamiento de este tipo es atendido bajo procedimientos establecidos y en coordinación con agencias de seguridad y protección infantil.