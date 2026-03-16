Trump dice que no sabe quién manda en Irán e insiste en que Mojtaba Khamenei está herido. Foto: AP / Mark Schiefelbein

WASHINGTON (apro).- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo no saber quién es el líder que manda en Irán, en insistió que el Ayatola Mojtaba Khamenei se encuentra mal herido y aseguró que la nación persa quiere llegar a un acuerdo con su gobierno.

“No sé, no sabemos quién manda en Irán… pero Irán está hablando con nosotros, quieren un acuerdo”, declaró Trump en la Casa Blanca al responder a preguntas que el hicieron reporteros respecto al conflicto en el Medio Oriente.

El mandatario también expresó molestia con naciones aliadas, sobre todo de Europa, porque no han apoyado su estrategia de resguardar buques petroleros para cruzar el Estrecho de Ormuz, bloqueada por Irán para evitar el flujo petrolero por esa angostura marítima.

“Pronto restableceremos la apertura del Estrecho de Ormuz, algunos países quieren apoyar y otros no, lo vamos a abrir con o sin su ayuda”, indicó Trump al contestar a las preguntas de los reporteros sobre las consecuencias de la guerra.

Al presidente Trump se le cuestionó sobre sus afirmaciones de que el Pentágono ha destruido prácticamente toda la armada de Irán y sus baterías y artillería de misiles y, aun así, los líderes iranís tienen bloqueado el Estrecho de Ormuz impidiendo el comercio petrolero.

“Hoy especialmente estaremos bombardeando muy duro una zona de Irán muy cerca del Estrecho de Ormuz”, enfatizó Trump sin dar mayores detalles del lugar presuntamente será o está siendo atacado por las fuerzas militares del Pentágono.

Respecto a las pláticas con Irán, sostuvo que éstas tienen como finalidad un acuerdo, sin embargo, admitió que no sabe quién manda en la nación iraní: “estamos hablando con gente, la gente quiere negociar, a mí me gusta hablar con todos porque se logran cosas buenas”, agregó.

Del Ayatola Khamenei, el presidente de Estados Unidos mencionó que nadie sabe dónde se encuentra: “nadie lo ha visto, algunos reportes dicen que está herido, mal herido, que tienen desfigurada la cara o que perdió una pierna”.

Al arranque de la tercera semana de guerra con Irán, las consecuencias económicas del conflicto empiezan a hacer más mella entre la población estadunidense, sobre todo en el sector de los combustibles debido al cierre del Estrecho de Ormuz para el flujo del comercio de crudo.

En estos momentos aumentó el costo del barril de petróleo en el mercado internacional, el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos es de 3.72 dólares. Esto refleja un incremento del 25% en el combustible desde que inició la guerra con Irán.

Los medios de comunicación más importante de Estados Unidos insisten en que el presidente Trump inició con Israel una guerra con Irán sin calcular los efectos negativos de ésta, y sin una estrategia militar efectiva para después de alcanzar los objetivos bélicos parar el conflicto.