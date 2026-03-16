Trump sugiere aplazar su viaje a China, pero Bessent dice que no es para presionar sobre Ormuz

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la izquierda, estrecha la mano del vicepremier chino He Lifeng, a la derecha, durante una reunión bilateral entre Estados Unidos y China, en Ginebra, Suiza, el sábado 10 de mayo de 2025. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría retrasar su viaje a China debido a la guerra con Irán, pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que no es para presionar a Beijing sobre el estrecho de Ormuz.

Bessent dijo que cualquier retraso en el viaje de Trump a Beijing no sería por desacuerdos sobre la guerra con Irán o los esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz.

“Si la reunión por alguna razón se reprogramara, se reprogramaría por cuestiones logísticas”, dijo. “El presidente quiere permanecer en DC para coordinar la guerra y viajar al extranjero en un momento como este puede no ser lo óptimo”.

Trump ha sugerido que podría retrasar su esperada visita a China a finales de mes, mientras busca aumentar la presión sobre Beijing para que ayude a reabrir el estrecho de Ormuz y calmar los precios del petróleo, que se han disparado durante la guerra con Irán.

Trump afirmó en una entrevista el domingo con el Financial Times que la dependencia de China del petróleo de Oriente Medio significa que debería ayudar con una nueva coalición que él intenta formar para que el tráfico de petroleros vuelva a circular por el estrecho, después de que las amenazas de Irán hayan estrangulado los flujos mundiales de crudo. Trump señaló que “nos gustaría saber” antes del viaje si Beijing ayudará. “Podríamos retrasarlo”, expresó Trump en la entrevista.

La incertidumbre subraya hasta qué punto los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han reconfigurado la política global en las últimas dos semanas. Cancelar la visita cara a cara con el presidente chino Xi Jinping podría tener sus propias consecuencias económicas importantes: las relaciones entre Washington y Beijing han sido tensas, ya que ambas partes se han amenazado mutuamente con fuertes aranceles durante el último año.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En Beijing, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo únicamente que China y Estados Unidos han mantenido comunicación sobre la visita de Trump. “La diplomacia de jefes de Estado desempeña un papel de guía estratégica irremplazable en las relaciones China-Estados Unidos”, dijo Lin Jian en una conferencia de prensa diaria.

Los nuevos comentarios de Trump se produjeron mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunía el lunes en París con el viceprimer ministro chino He Lifeng para una nueva ronda de conversaciones comerciales que pretendían allanar el camino para el viaje de Trump a Beijing. Estados Unidos y China han declarado una tregua que ha evitado que ambas partes impongan aranceles recíprocos, pero las apuestas siguen siendo altas. “Tuvimos dos días muy buenos aquí”, dijo Bessent, y agregó que se emitirá “en los próximos días” una declaración “reafirmando la estabilidad” entre los dos países.

En los primeros días del conflicto con Irán, Trump había dicho que buques de la Marina de Estados Unidos escoltarían a los petroleros a través del estrecho, y restó importancia a la amenaza que representaba Irán. Pero, a medida que los precios del petróleo se disparan, él y su gobierno se han visto obligados a considerar nuevas opciones —incluida la idea, planteada este fin de semana, de que otros países se sumen al esfuerzo con sus propios buques de guerra—. Hasta ahora, ninguno ha atendido formalmente el llamado.

Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One, mientras regresaba a Washington después de un fin de semana en Florida, que Estados Unidos había hablado con “unas siete” naciones sobre ofrecer apoyo militar. Sin embargo, no quiso decir cuáles, y eludió la pregunta cuando se le consultó directamente por China, aunque posteriormente sugirió que había hecho esa oferta a Beijing.

“China es un caso de estudio interesante”, dijo, al señalar su dependencia del petróleo del Golfo. “Así que dije: '¿Les gustaría sumarse?', y lo averiguaremos. Tal vez lo hagan, tal vez no”.

La guerra en Irán ha hecho que el precio del petróleo se dispare, lo que ha elevado lo que los estadounidenses pagan en la gasolina, justo cuando empieza a ganar fuerza la campaña para las elecciones de medio mandato. China, sin embargo, se ha enfrentado a sus propias presiones económicas y redujo ligeramente su meta de crecimiento para 2026 a entre 4,5% y 5%, su crecimiento proyectado más lento desde 1991, lo que significa que interrupciones prolongadas en el estrecho también podrían tener impactos a largo plazo para Beijing.

En la conferencia de prensa en Beijing, Lin no respondió directamente a las preguntas sobre la reclamación de Trump sobre ayuda externa en el estrecho. Señaló el impacto en el comercio de bienes y energía y repitió la llamada de su gobierno a poner fin a los combates.

“China una vez más llama a todas las partes a detener las acciones militares de inmediato, evitar una mayor escalada de las tensiones y prevenir que la inestabilidad en la región tenga un mayor impacto en el desarrollo económico global”, dijo.